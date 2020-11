Kalil tem 72% dos votos válidos na véspera da eleição, aponta pesquisa Ibope

Kalil é o favorito para vencer as eleições, aponta a pesquisa (foto: Divulgação/Coligação Coragem e Trabalho)

divulgada neste sábado, véspera das, mostra que(PSD), prefeito dee candidato à reeleição, tem 72% dos votos válidos, quando não se considera brancos e nulos. De acordo com o levantamento,(Cidadania) é o nome mais próximo, com 9%.





Kalil (PSD): 72%

João Vítor Xavier (Cidadania): 9%

Áurea Carolina (Psol): 6%

Bruno Engler (PRTB): 4%

Luisa Barreto (PSDB): 2%

Nilmário Miranda (PT): 2%

Rodrigo Paiva (Novo): 1%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 1%

Lafayette Andrada (Republicanos): 1%

Cabo Xavier (PMB): 1%

Marcelo Souza e Silva (Patrita): 1%

Marília Domingues (PCO): 0%

Wadson Ribeiro (PCdoB): 0%

Fabiano Cazeca (Pros): não foi citado

Wanderson Rocha (PSTU): não foi citado

Os dois primeiros colocados variaram em comparação à última pesquisa Ibope, divulgada na segunda-feira. No mesmo cenário, ambos subiram em 1% na pesquisa deste sábado.

Considerando os votos totais do levantamento deste sábado, Kalil ainda lidera, mas com 62%. João Vítor Xavier segue na vice-liderança, com 8%. Brancos e nulos são 8%, e 7% não saouberam responder.

A pesquisa Ibope deste sábado, produzida entre a última quinta e essa sexta, ouviu 1.106 eleitores de BH. A margem de erro é de 3%.

Acompanhe ao vivo a apuração das urnas neste domingo, a partir das 17h, pelo uai.com.br e em.com.br.





Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita pelo celular no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial