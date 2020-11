Ibope e Datafolha dão vitória hoje a Kalil

Sede da PBH: quase 2 milhões de belo-horizontinos irão às urnas hoje para escolher o novo prefeito entre 15 candidatos (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS)



Duas pesquisas eleitorais divulgadas ontem apontam vitória hoje do prefeito Alexandre Kalil (PSD) no primeiro turno das eleições em Belo Horizonte, porque tem mais de 50% dos votos válidos, quando não são considerados os votos brancos e nulos. Na pesquisa do Instituto Datafolha, Kalil lidera com 69% dos votos válidos. O concorrente mais próximo é João Vítor Xavier (Cidadania), que soma 11%, 58 pontos percentuais a menos. Em seguida, estão Áurea Carolina (Psol) e Bruno Engler (PRTB), ambos com 4%. Os outros 11 candidatos não ultrapassam os 2%. Comparado com a última pesquisa DataFolha divulgada na quarta-feira passada, Kalil tem dois pontos percentuais, dentro da margem de erro, enquanto seu principal rival, João Vítor Xavier, subiu 2%. Áurea Carolina também variou, mas negativamente, já que tinha 7%. Engler manteve os 4%.





Levando em conta também indecisos e brancos e nulos, Kalil segue à frente por larga vantagem, segundo o Datafolha. O prefeito tem 61% das intenções de voto, enquanto o principal rival, João Vítor Xavier, registra 9%. Áurea Carolina e Bruno Engler têm 5%. Dos entrevistados, 6% responderam que votariam em branco ou nulo, e uma mesma porcentagem não soube dizer em quem seria o voto. O levantamento Datafolha divulgado ontem contatou 1.450 eleitores belo-horizontinos, entre anteontem e ontem. A pesquisa tem margem de erro de 3%. A pesquisa DataFolha está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 02582/2020.





IBOPE

A pesquisa Ibope, que também foi divulgada ontem, mostra Alexandre Kalil com ampla vantagem também e com estimativa de vitória hoje. O prefeito tem 72% dos votos válidos. João Vítor Xavier (Cidadania) é o nome mais próximo, com 9%. Áurea Carolina (Psol) e Bruno Engler (PRTB) apresentam 6% e 4%, respectivamente. Os dois primeiros colocados variaram em comparação à última pesquisa Ibope, divulgada na segunda-feira passada. No mesmo cenário, ambos oscilaram 1% na pesquisa divulgada ontem.





Considerando os votos totais do levantamento de ontem, Kalil ainda lidera, com 62%. João Vítor Xavier segue na vice-liderança, com 8%. Brancos e nulos são 8%, e 7% não souberam responder. A pesquisa Ibope desse sábado, produzida entre a última quinta e essa sexta, ouviu 1.106 eleitores de BH. A margem de erro é de 3%. A pesquisa do Ibope está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas com o número 08302/2020.

Áurea Carolina (Psol) não poderá votar hoje, por ter contraído o coronavírus (foto: TULIO SANTOS/EM/D.A PRESS - 28/10/20)

Áurea Carolina testa positivo para COVID

Depois de fazer um novo teste para a COVID-19, Áurea Carolina, deputada federal e candidata à Prefeitura de BH pela coligação Frente de Esquerda BH Em Movimento/Psol-PCB-UP, recebeu resultado positivo para a doença hoje. A informação foi divulgada em nota pela assessoria de imprensa da candidata. Áurea está em isolamento social desde que uma pessoa da equipe da campanha testou positivo para o novo coronavírus.Conforme recomendação das autoridades sanitárias, Áurea não poderá votar hoje.





Na última quinta-feira, o primeiro resultado de testagem de Áurea deu positivo. No mesmo dia, a candidata apresentou sintomas leves e foi orientada pelo médico a fazer uma testagem para contraprova. Conforme a nota, a equipe da campanha recebeu suporte para testagem e todas as outras pessoas testadas até agora apresentaram resultados negativos.





Uma integrante da equipe que já havia apresentado resultado positivo está bem e em isolamento. Resultado esse que fez a campanha da deputada federal suspender, preventivamente, todas as atividades presenciais. Áurea teve contato com a infectada e, por isso, também foi testada.





Ontem, conforme a nota, Áurea Carolina apresentou sintomas leves e segue com acompanhamento médico. A deputada e candidata continua em isolamento e em trabalho remoto.