Kalil tem maior impacto nas redes sociais desde início da propaganda eleitoral

Kalil tem o segundo maior tempo de propagandas de TV e rádio entre os candidatos (foto: Reprodução/YouTube Alexandre Kalil)

nae noteve início em 9 de outubro, e as redes sociais começam a reagir sobre os candidatos a prefeito em todo. Em, o software, parceiro do, coletou dados dedesde o início dos programas até a última sexta-feira, e cinco concorrentes à prefeitura da capital mineira se destacam.





Mesmo sem direito de inserções em rádio e TV por causa do baixo desempenho de seu partido nas eleições de 2018, o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) surpreende e aparece em segundo lugar no impacto entre os nomes. Ele tem 29% das citações em debates no Facebook e no Twitter.

O outro nome acima dos 20% de impacto é Áurea Carolina (Psol), que concentra 22% das disucssões nas redes após o início da propaganda, à qual ela tem direito. Outros dois candidatos no top 5 são João Vítor Xavier (Cidadania), com 10%, e Luisa Barreto (PSDB), com 1%.





(foto: Divulgação/voxRadar) A partir dos cinco candidatos com mais citações, o voxRadar destrinchou outros dados. O primeiro foi a proporção do impacto de cada candidato a cada dia. Impulsionado por vídeos nas redes sociais com o presidente Jair Bolsonaro, Bruno Engler começa o período de amostragem na liderança.

Contudo, o bolsonarista tem a liderança perdida para Kalil ao longo dos dias, principalmente com a divulgação de pesquisas de intenção de voto favoráveis ao prefeito. Áurea Carolina e João Vítor Xavier se sustentam na terceira e na quarta posição.





(foto: Divulgação/voxRadar) Há também o impacto com o tempo, que mostra a variação de cada candidato no período. Ele também aponta queda de Engler, que começa na liderança após vídeos com Bolsonaro, e a nova disparada de Kalil, que alia também outros debates em meio à campanha.

Na última sexta-feira, por exemplo, as menções ao prefeito tiveram mais a ver com o Clube Atlético Mineiro, presidido por ele entre 2008 e 2014, do que com as propagandas eleitorais. Sólidos, João Vítor Xavier e Áurea Carolina também brigam pelo segundo posto de relevância, ao menos nas redes sociais, com Engler. Luisa Barreto está distante.





(foto: Divulgação/voxRadar) O voxRadar também mediu, por meio do teor dos comentários, a sensibilidade dos cinco candidatos mais impactantes nas redes sociais desde o início da propaganda eleitoral. Áurea Carolina se destaca quanto à positividade de suas menções, especialmente ligadas à educação, junto de Engler, que prega o conservadorismo, apesar de esse ter grande queda em determinado período.





João Vítor Xavier também termina a amostragem em “empate técnico” quanto à satisfação com as menções. Luisa Barreto segue com pouca relevância, sem extremos, enquanto Kalil novamente se recupera de menções negativas, principalmente relacionadas a transporte público, e já se aproxima do trio.

(foto: Divulgação/voxRadar)

Nuvem de palavras





O software também conseguiu colher as palavras que melhor se relacionam com cada candidato, a partir de interações, comentários e publicações. A voxRadar explica que não se trata apenas de contagem de palavras, mas sim a relevância delas em discussões, com peso diferenciado.





Veja, nas “nuvens” abaixo, as palavras que mais se associam com os cinco candidatos citados:

(foto: Paulinho Miranda/EM/D. A. Press)

O candidato com maior impacto nas redes sociais analisadas desde o início da propaganda eleitoral gratuita é o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que tenta a reeleição. Ele concentra 36% de toda discussão nas redes que envolve os 14 nomes que concorrem ao comando do Executivo de BH.