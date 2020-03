Alexandre Kalil cria comitê de enfrentamento ao coronavírus

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) O Prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) assinou na manhã desta terça-feira (17) um decreto que cria o Comitê Municipal de Enfrentamento à Epidemia do Covid-19. Através dele serão orientadas a população todas as medidas a serem tomadas com relação ao vírus e as formas de evitar sua propagação na cidade.





SAIBA MAIS 11:39 - 17/03/2020 Contagem decreta situação de emergência por causa do coronavírus

10:13 - 17/03/2020 PBH orienta servidores sobre como agir para diminuir impactos do coronavírus A decisão do prefeito ocorreu um dia após a confirmação do primeiro caso da doença em Belo Horizonte. Uma mulher de 34 anos testou positivo para a doença. Autoridades ainda investigam se houve histórico de viagem recente para o exterior.





No domingo (15), o governador Romeu Zema (NOVO), já havia publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais um decreto que criou o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 e ampliou as ações de prevenção e combate ao coronavírus em órgãos e entidades da administração estadual.





Ainda nesta terça-feira, a partir das14h30, deve acontecer uma reunião do prefeito com todo o secretariado com o objetivo de definir e dar os devidos encaminhamentos com relação à situação da pandemia.





Durante a reunião deverão ser repassadas informações sobre o cancelamento ou não das aulas na rede municipal.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira