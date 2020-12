COVID-19: São Tomé das Letras solicita compra de 20 mil doses de vacina

São Tomé das Letras solicitou a compra de 20 mil doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: Portal São Tomé das Letras/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, fez a solicitação ao Instituto, em São Paulo, para a compra de 20 mil doses decontra a. O município aguarda os trâmites de aprovação pelo Instituto Butantan e a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ().

Segundo a prefeitura, o documento solicitando a compra de 20 mil doses da CoronaVac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, foi enviado nessa terça-feira (15). A cidade tem pouco mais de 7 mil habitantes e cada pessoa precisa tomar duas doses. A prefeitura pretende comprar doses a mais para garantir a imunização da população flutuante.

“O ofício não tem caráter vinculante, uma vez que somente será possível prosseguir com o processo de aquisição, após regular o registro da vacina Anvisa”, diz assessoria de imprensa da Prefeitura de São Tomé das Letras.

COVID-19 na cidade

São Tomé das Letras tem dois casos positivos do novo coronavírus e ganhou a fama de cidade segura depois de ficar quase oito meses fechada para turistas.

No dia 6 de outubro, empresários da cidade conseguiram uma liminar determinando a reabertura. A prefeitura contestou e conseguiu suspender a decisão. Mas dias depois, o documento voltou a valer.

O primeiro caso registro foi confirmado 20 dias depois desse impasse. No primeiro momento, a publicou um decreto proibindo excursões na cidade e os pontos turísticos ficaram fechados. Hotéis e pousadas receberam apenas 20% da capacidade de lotação permitida e os visitantes precisam comprovar hospedagem com as regras estipuladas pela Central COVID-19.

No fim do mês passado, novo decreto flexibilizou pontos turísticos, campings e hostels. A prefeitura também aumentou a capacidade desses estabelecimentos para 30%. Mas o documento ainda proíbe excursões na cidade.

Sul de Minas na corrida pela vacina

A prefeitura de Alfenas, no Sul de Minas, também solicitou a compra de 200 mil doses da vacina contra a COVID-19 no último dia 10 de dezembro. A cidade tem 80 mil habitantes e já montou um plano de vacinação. O município vem registrando altas nos casos e soma 2356 pessoas infectadas, sendo 62 mortes confirmadas pela doença.

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.