Acordo para a vacina contra a COVID-19? Kalil almoça com Doria em São Paulo

Alexandre Kalil (esq) e João Doria vão almoçar por uma hora com outros integrantes do governo paulista (foto: Leandro Couri/EM/D.A Pres - 25/11/2020 Marcos Vieira/EM/D.A Press - 07/12/2017) O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), vai se encontrar nesta terça-feira (15/12) com o governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB). O assunto da reunião não foi divulgado, mas ela ocorre dias depois de a prefeitura da capital mineira anunciar um acordo com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista, para garantir doses da CoronaVac, vacina contra a COVID-19 desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech.









No último dia 11, o secretário de Municipal de Saúde de BH, Jackson Machado, afirmou que a cidade está com toda logística montada para a vacinação da COVID-19. "Se a vacina chegar hoje, amanhã já conseguimos vacinar", afirmou ao Estado de Minas.





O secretário afirmou que as negociações da prefeitura com o Instituto Butantan e Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) têm como objetivo garantir um plano B e C para a capital mineira, caso o Ministério da Saúde não disponibilize a vacina. O Bio-Manguinhos tem parceria para a produção da vacina Oxford/AstraZeneca.





A prefeitura também fez uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para armazenar a vacina da Pfizer, que vem sendo aplicada no Reino Unido. Caso ela chegue à capital, poderá ser armazenada em super-freezers da instituição. Isso porque o imunizante precisa ficar a uma temperatura de -70°C.





Queda de braço





resultados de eficácia da vacina para submeter à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na terça-feira da próxima semana, os dados da análise final do estudo e não da chamada análise interina. Dessa forma, o governo paulista entregará os dados de análise final à Anvisa e a vacina não deverá ter certificação para uso emergencial, mas definitiva, podendo ser exportada para outros países. Nessa segunda-feira, João Doria lançou nova estratégia para forçar a aprovação da CoronaVac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sem perder o calendário de imunização que anunciou com início em 25 de janeiro de 2021. Ele adiou a divulgação dosde eficácia da vacina para submeter à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na terça-feira da próxima semana, os dados da análise final do estudo e não da chamada análise interina. Dessa forma, o governo paulista entregará os dados de análise final à Anvisa e a vacina não deverá terpara uso emergencial, mas definitiva, podendo ser exportada para outros países.