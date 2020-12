COVID-19: UBS de Viçosa funcionarão apenas para atendimentos de urgência

Todos os atendimentos deverão ser agendados por telefone (foto: Prefeitura de Viçosa/Divulgação)

Veja a lista de telefone das Unidades:

UBS – Amoras 3892-6985

UBS – Bom Jesus 3892-6144 | 5876

UBS – Cachoeirinha 3885-3014

UBS – Cidade Nova/Barrinha/Laranjal 3885-1087

UBS – João Braz 3891-6823

UBS – Nova Era/Inácio Martins 3892-8760

UBS – Nova Viçosa/Posses 3892-5507

UBS – Novo Silvestre 3892-6828

UBS – Santa Clara 3892-1280

UBS – Santo Antônio I 3892-2388

UBS – Santo Antônio II 3892-5218

UBS – São José do Triunfo 3892-0113

UBS – São Sebastião/União/Vale do Sol 3892-4569

UBS – Silvestre 3892-4303

A partir desta semana, as Unidades Básicas de Saúde () de, na Zona da Mata, funcionarão apenas para atendimento prioritário de, de, todos com horário agendado por telefone. A decisão foi publicada nessa terça-feira (15/12), no site da prefeitura.As salas dee os exames preventivos foram temporariamente suspensos. Na unidade central, a sala de vacinas ofertará apenas BCG, hepatite B, antirrábica e tétano, somente em casos de acidente ou se o cartão estiver desatualizado.A decisão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) se dá em decorrência do aumento dos casos da. O município vem apresentando uma crescente nos casos, com uma média móvel de 30,4.De acordo com o último boletim epidemiológico, já são 1.210 casos confirmados e cinco óbitos. Foram 358 pessoas infectadas pelo coronavírus em apenas duas semanas. Nas UTIs, oito pacientes estão internados, restando apenas três leitos de UTI disponíveis"O momento agora é de cautela e todos os esforços estão concentrados em evitar a proliferação do coronavírus e acompanhar os pacientes. A secretaria de saúde espera retomar o quanto antes a normalidade do atendimento" explica a coordenadora de imunização e campanhas da SMS, Thaís Cristina Lopes.Todas as dúvidas dos atendimentos podem ser tiradas pelo telefone de cada unidade básica de saúde. Quem apresentar os sintomas de Covid-19 deve ligar para o teleatendimento da Saúde pelo telefone 3812-5500. O serviço funciona de segunda a sábado, das 8h às 18h.