Quarta-feira será de calor intenso e baixa umidade em Minas Gerais

A massa de ar seco e quente continental que está sobre Minas Gerais vai garantir mais um dia de tempo estável e baixos índices de umidade relativa do ar nas regiões Norte, Noroeste e Central. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta, aé de forteem todo o estado, com temperatura máxima na casa dos 37°C no Norte de Minas, onde pode ocorrer a névoa seca. Podem ocorrer pancadas de chuva no Sul de Minas por conta das áreas de instabilidade atmosférica que atuam na divisa com São Paulo.