Previsão do tempo: terça-feira será de calor na maior parte de Minas

Início de manhã com céu claro na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





Esta terça-feira promete ser um dia de forte calor na maior parte de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, onde a temperatura mínima ficou na casa dos 17°C, a máxima hoje pode chegar aos 32°C, enquanto outros municípios podem registrar 37°C. Em algumas regiões, ainda há possibilidade de pancadas de chuva.





15:14 - 14/12/2020 Veja fotos e repercussão do eclipse solar em BH Inmet), uma massa de ar seco e quente vem ganhando força nos últimos dias, mantendo o tempo estável em boa parte de Minas Gerais. No Norte do estado e em parte da região Central, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (), uma massa de ar seco e quente vem ganhando força nos últimos dias, mantendo o tempo estável em boa parte de Minas Gerais. No Norte do estado e em parte da região Central, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%.





Defesa Civil da capital divulgou um alerta para baixa umidade relativa do ar, principalmente à tarde. Esse alerta é válido até as 18h de amanhã, quarta-feira. Entre as orientações para evitar problemas de saúde com o tempo seco é se hidratar, dar preferência a alimentos mais leves, evitar atividades ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h e dormir em um local arejado.



12h32 - A massa de ar seco e quente deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30%, no decorrer da tarde. Até 18h de quarta-feira (16). Redobre a sua atenção e hidrate-se.

Chuva no interior





“Nesta terça-feira, áreas de instabilidade atmosférica impulsionadas pelo aquecimento diurno e a alta umidade do ar causam um ligeiro aumento da nebulosidade e as típicas pancadas de chuva da estação da primavera em parte do Sudeste do Brasil”, informa o boletim do Instituto. “Em Minas Gerais, o dia será de muito calor e ocorrem pancadas de chuva localizada, por vezes fortes, especialmente no setor Sul e Oeste mineiro”, diz o Inmet.





Nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Também pode chover no Campo das Vertentes, Zona da Mata e Oeste. No restante do estado, céu claro a parcialmente nublado.