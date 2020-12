Calor segue intenso em Minas, mas pode chover em BH e outras regiões

Alameda na Praça Floriano Peixoto, na Região Centro-Sul de BH: céu parcialmente nublado hoje (foto: Leandro Couri/Em/DA Press)





Continua, nesta quinta-feira, a ação de uma massa de ar seco continental que dificulta a formação e nuvens em parte de Minas Gerais. Assim, o calor segue intenso no estado e a temperatura máxima para hoje em algumas cidades pode chegar aos 38°C. As informações são do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





umidade relativa do ar durante a tarde. Nas regiões Central, Sul e Oeste de Minas o cenário é um pouco diferente. "O ar quente e úmido que se encontra sobre parte do Sudeste do Brasil gera a intensificação de áreas de instabilidade, que causam as típicas chuvas da primavera em forma de pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento ocasional e trovoadas", detalha o Inmet. No Norte de Minas Gerais, são esperados baixos índices derelativa do ar durante a tarde. Nas regiões Central, Sul e Oeste de Minas o cenário é um pouco diferente. "O ar quente e úmido que se encontra sobre parte do Sudeste do Brasil gera a intensificação de áreas de instabilidade, que causam as típicas chuvas da primavera em forma de pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento ocasional e trovoadas", detalha o Inmet.





previsão de pancadas de chuva e trovoadas nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Quinta-feira começou com céu parcialmente nublado em Belo Horizonte (foto: Cristiane Silva/EM/DA Press)

Nesta manhã, já foi possível perceber um aumento de nuvens sobre a capital mineira . A previsão para esta quinta é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas seguem altas, variando entre 20°C 32°C ao longo do dia.





Conforme a meteorologia, a partir de amanhã as temperaturas terão uma leve queda em BH e no restante do estado. Na capital, a mínima deve ser de 19°C e a máxima deve chegar aos 30°C. No interior, a máxima pode continuar na casa dos 38°C, e a mínima chega a 14°C.