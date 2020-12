Doria e Kalil almoçaram juntos, nesta terça, para costurar tratativas em torno de vacina. (foto: Reprodução/João Doria)

Kalil diz que vacina de SP é 'plano B' e fala em 'proteger a população'https://t.co/bcRuNCdfep pic.twitter.com/Fo9uH9LqRC — Estado de Minas (@em_com) December 15, 2020

Doria parabeniza prefeito

Histórico

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD) esteve, nesta terça-feira (15/12), com o governador paulista, João(PSDB), para a linhar o repasse de vacinas contra o coronavírus a profissionais de saúde da capital mineira . Em vídeo feito após o encontro, Kalil classifica o imunizante, produzido pelo Instituto Butantan e de origem chinesa, como “plano B”.“Estamos aqui, como prefeito de Belo Horizonte, para um plano B. Espero que seja um plano B. Espero que todo o Brasil tenha o direito de imunizar seus profissionais de saúde”, afirmou.No vídeo, Kalil e Doria fazem alusão ao nome do instituto responsável por produzir as doses. “É o B de”, disseram. “Estou simplesmente cumprindo a minha obrigação, que é proteger a população que me elegeu”, completou Kalil.O encontro foi pedido por Kalil para alinhar as questões ligadas à transferência dos imunizantes contra a COVID-19. As doses serão aplicadas em profissionais das rede pública e privada de saúde. O prefeito almoçou com Doria no Palácio Bandeirantes. O presidente do Butantan, Dimas Covas, também participou.O governo de SP disponibiliza cerca de 4 milhões de exemplares da CoronaVac aos governantes locais que desejam imunizar os integrantes de suas áreas de saúde. Além de desejar “saúde e confiança” aos brasileiros, Doria enalteceu a postura de Kalil. “Parabéns pela sua atitude e postura em defesa da vida”, sustentou.No último dia 11, o secretário de Municipal de Saúde de BH, Jackson Machado, afirmou que a cidade está com toda logística montada para a vacinação da COVID-19. "Se a vacina chegar hoje, amanhã já conseguimos vacinar" , afirmou aoO secretário explicou que as negociações da prefeitura com o Instituto Butantan e Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) têm como objetivo garantir um plano B e C para a capital mineira, caso o Ministério da Saúde não disponibilize a vacina. O Bio-Manguinhos tem parceria para a produção da vacina Oxford/AstraZeneca.A prefeitura também firmou parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para armazenar a vacina da Pfizer , que vem sendo aplicada no Reino Unido. Caso ela chegue à capital, poderá ser armazenada em super-freezers da instituição. Isso porque o imunizante precisa ficar a uma temperatura de -70°C.