Centro de BH tem movimento intenso, no primeiro dia de reabertura

Termômetro do comércio em Belo Horizonte, o Centro da capital mineira voltou a pulsar, com as calçadas cheias de pessoas circulando, carrinhos transportando mercadorias e ambulantes procurando clientes. Nesta quinta-feira (22/04), primeiro dia de reabertura de atividades não essenciais, contudo, a falta de dinheiro e o desemprego ainda não se traduziram em um retorno pleno de vendas pre-pandemia.









“O salão voltou a funcionar, e agora vai ser sem horário, já que é pra não juntar muita gente. Então estou reforçando os produtos que vamos ter que usar no salão para aproveitar. Por isso vim bem cedo. Ainda não está na hora de poder comprar coisas para mim, porque o dinheiro está curto. Mas se continuar assim depois vou voltar aqui para comprar roupas, presentes e brinquedos”, disse Marta.





Aos poucos, os restaurantes da região começaram a receber de volta a clientela do Centro, também ainda em ritmo reduzido. O tradicional Café Palhares, que sempre teve fila no horário do almoço, ainda não registrou um retorno substancial e a expectativa é de demora. “Antes da pandemia a gente vendia 400 pratos por dia. Quando fechou e ficou no delivery, passou para 70. Agora, acho que podemos chegar a 150”, afirma João Lúcio Ferreira, um dos proprietários.





Ao lado do outro proprietário, André Palhares, eles prepararam o estabelecimento com divisórias de acrílico móvel para permitir distanciamento entre clientes e pontos de higienização. “É uma glória rever os rostos dos nossos clientes aqui dentro. Porque trabalhamos com prato único e nossos clientes são 80% fixos e só 20% de turistas. Esperamos que todos possam voltar aos poucos”, disse Ferreira. “O retorno do comércio deve também trazer para os restaurantes os funcionários e clientes dos estabelecimentos que precisam de alimentação. Estamos prontos para recebê-los”, disse Palhares.





Apesar do movimento nas calçadas ter se ampliado, nem todos os comerciantes sentiram de imediato o retorno da clientela. “Nós ficamos fechados sem movimento, tendo de pagar o aluguel. Espremendo a s economias. Reabrimos. Foi bom. Mas ainda está fraco. Vai demorar um tempo, porque as pessoas estão sem dinheiro, muitos desempregados. Dentro de uns dois meses, se continuar aberto a gente tem uma melhora”, afirma o comerciante João Paulo de Carvalho Chaves, proprietário de loja de roupas na Rua Rua Curitiba.

CALÇADAS





No hipercentro, as calçadas tinham um volume ainda maior de pessoas transitando em todas as direções, com sacolas de várias lojas, mas ainda assim isso não se traduziu inteiramente em vendas expressivamente melhores. Muitos ambulantes também aproveitaram a ampliação do fluxo com o fim das restrições e trouxeram suas bancas para os passeios aproveitando esse movimento.





Nos shoppings populares o movimento também foi bom. Shopping Oi, Xavantes UAI e vários outros centros de compras registraram um grande movimento. Nas entradas só se tem acesso de máscara, após aferição de temperatura com termômetro e o recolhimento de uma ficha de controle de lotação.





“Foi muito difícil ficar mais de um mês parado, só tentando vender on-line. Agora que voltou, o jeito é se desdobrar e aproveitar ao máximo. Tem de atender bem o cliente, chamar ele para o Box, atenderei com o que ele precisa para ficar bem feliz e satisfeito e voltar sempre”, afirma o vendedor de voz de óculos do Shoppinng Xavantes, Leonardo Ronan dos Santos.