Em Uberaba, pessoas com mais de 70 já não são maioria na ala de UTIs/COVID

Equipe médica do Hospital Regional de Uberaba analisam fichas dos pacientes com COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





11:53 - 19/04/2021 Em um mês, Uberaba já recebeu várias doações de equipamentos e medicamentos intubação. Destes, oito têm mais de 70 anos, sendo que a grande maioria estão com idade entre 50 e 65 anos.



O médico Hudson Gomes Pires, coordenador de UTIs do Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU), em entrevista à Rádio JM, reforçou que a vacinação contra o novo coronavírus foi a responsável pela ausência de idosos de 70 anos ou mais em UTIs/COVID.



“Não temos mais doentes graves com mais de 70 anos. Quando a gente fala em três meses atrás, esses doentes eram a maioria. Qual a única leitura? A vacina. Essa faixa etária já tem esquema de vacinação avançado”, ressaltou o médico do MPHU. Ele ainda informou que, por outro lado, houve aumento dos casos de pessoas de 50 a 55 anos em leitos de UTI/COVID do hospital. “Entretanto, o tratamento desses pacientes exige menos esforços de medicamentos, equipe médica e acompanhamento”, complementa. De acordo com dados repassados por Frederico Ramos, ddiretor do Hospital Regional José Alencar (HRJA), na noite desta quarta-feira (21/4), dos 54 pacientes em leitos de UTI/COVID na unidade, 30 estavam com. Destes, oito têm mais de 70 anos, sendo que a grandeestão com idade entre 50 e 65 anos.O médico Hudson Gomes Pires, coordenador de UTIs do Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU), em entrevista à Rádio JM, reforçou que a vacinação contra o novofoi a responsável pela ausência de idosos de 70 anos ou mais em UTIs/COVID.“Não temos maisgraves com mais de 70 anos. Quando a gente fala em três meses atrás, esses doentes eram a maioria. Qual a única leitura? A. Essa faixa etária já tem esquema de vacinação avançado”, ressaltou o médico do MPHU. Ele ainda informou que, por outro lado, houve aumento dos casos de pessoas de 50 a 55 anos em leitos de UTI/COVID do hospital. “Entretanto, odesses pacientes exige menos esforços de medicamentos, equipe médica e acompanhamento”, complementa.





Ocupação UTI/COVID segue perto do limite



De acordo com o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite deste domingo (21/4), dos 103 leitos de UTI/COVID disponíveis na cidade, 89 estão ocupados. Já com relação aos leitos de enfermaria/COVID, de 142 disponíveis, 121 estão ocupados.





Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Uberaba 22.350 casos positivos da COVID-19, sendo que destes 678 pessoas morreram e 18.020 se recuperaram.





Atual boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite deste domingo (21/4) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, acontra a COVID-19 em pessoas com mais de 70 anos já vem mostrando resultados. Houve uma diminuição dos casos graves da COVID-19 deste público em UTIs de hospitais da cidade. Em um dos hospitaisdo município, que atende pacientes com a doença, o Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU), já não há mais pessoas com mais de 70 anos em ala de UTI/COVID.