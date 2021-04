Em um mês, Uberaba já recebeu várias doações de equipamentos e medicamentos

Diante de umaquase sempredesde o mês de fevereiro, principalmente, com relação aos leitos de UTI/COVID,desde meados de março várias, entre outros objetos voltados para o enfrentamento do novo coronavírus.A mais recente foi neste fim de semana, quando a Mosaic Fertilizantes doou 500 unidades de oxímetros (aparelho que monitora a porcentagem de oxigênio no sangue e os batimentos cardíacos) e 20 capacetes de respiração assistida do tipo Elmo.









"Com certeza essas doações vão salvar vidas, vão ajudar a gente a monitorar o agravamento da doença e chegam em um momento significativo para a saúde de Uberaba", ressaltou prefeita Elisa Araújo (Solidariedade).





Já no dia 25 de março a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg Regional Vale do Rio Grande), ao lado dos sindicatos patronais ligados ao Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande (Cigra) haviam doado 41 capacetes Elmo para o Hospital Regional José Alencar.





Também no final do mês de março, Uberaba já recebeu da Sociedade Civil Organizada (SCO) e da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg - Regional Vale do Rio Grande) cerca de 9 mil caixas de Eliquis (apixabana), medicamento utilizado em pacientes graves da COVID-19 e cerca de 12 mil unidades de vitaminas.





Outra doação que Uberaba recebeu de empresas aconteceu no dia 16 de março, quando a empresa de embalagens Smurfit Kappa e a rede de supermercado Zebu Carnes doaram nove mil máscaras de proteção e 146 testes rápidos.





Há também outras empresas da cidade como, por exemplo, a Cervejaria Petrópolis, que entre o final do mês de março até o momento doaram para a prefeitura vários medicamentos contra o novo coronavírus, além de diversas máscaras e recipientes com álcool em gel.





Além disso, o Hospital Regional José Alencar (HRJA), referência em Uberaba em atendimento a pacientes com a COVID-19, recebeu no meio da semana passada do Governo do Amazonas a doação de 6 mil ampolas de anéstesicos do 'kit intubação', usados para tratamentos de pacientes internados em UTIs/COVID.







Uberaba registrou 650 óbitos por COVID no domingo





Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI/COVID disponíveis na cidade, 90 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 56 estão com pacientes, e dos 43 da rede privada, há 34 pacientes em estado grave.





Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria/COVID, de 205 disponíveis, 170 estão ocupados; de 142 da rede pública há 125 pacientes e de 63 da rede privada há 45 pacientes.





Desde o início da pandemia em Uberaba já foram contabilizados 21.957 casos positivos, sendo que destes 650 pessoas morreram e 17.666 se recuperaram.