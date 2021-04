Guarda de Uberaba acaba com festa de noivado que tinha até buffet e banda

Todos os três eventos irregulares que aconteceram nas últimas 24h em Uberaba foram encerrados pela Guarda Municipal graças a denúncias anônimas (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Na noite desta terça, após denúncia anônima, a GMU compareceu em uma residência do Bairro Santa Maria, onde se realizava uma festa de noivado com cerca de 30 participantes e até mesmo serviço de buffet, garçons e banda. A proprietária da residência acabou multada em R$ 10,3 mil.

Em seguida, em uma casa do Parques das Américas foi encerrada uma reunião com 12 pessoas. No momento da abordagem, ainda de acordo com a GMU, dois homens resistiram à ordem de encerramento da festa, sendo que um deles disse que tem uma arma de fogo e que se estivesse com ela atiraria contra os guardas municipais. Diante disso, eles acabaram detidos por desacato e ameaças. Foram liberados após assinarem Termo de Compromisso de Comparecimento à Juizado Especial.

E por fim, durante a madrugada desta terça-feira, também graças à denúncia, a GMU encerrou uma festa entre alunos de medicina, com cerca de 20 pessoas presentes. Todos foram autuados em aproximadamente R$ 600, cada um deles.

Segundo o atual decreto municipal de enfrentamento à COVID-19, válido até 3 de maio, o descumprimento das medidas sanitárias do mesmo podem resultar em multas de R$ 586,94 até R$ 10,3 mil, que podem ter os valores dobrados a cada reincidência.





