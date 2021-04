Infectologista de Uberaba diz que não é hora de flexibilizar a onda roxa

O infectologista Vitor Maluf afirma que os altos números de infectados ativos, bem como de óbitos e taxa de ocupação dos leitos hospitalares são motivos para que ainda Uberaba não passe para a onda vermelha. (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)









Mas em entrevista à Rádio JM, Vitor Maluf afirmou que os altos números de infectados ativos, bem como de óbitos e taxa de ocupação dos leitos hospitalares são motivos para que ainda Uberaba, a maior cidade do Triângulo Sul, não passe para a onda vermelha.





Dos 20.709 casos positivos registrados desde o início da pandemia em Uberaba, 4.156 foram contabilizados somente em março, o pior mês desde o início da pandemia. Além disso, até o momento em abril, já são 1.475 casos positivos. Ainda com relação a março, de 586 mortes, 179 mortes foram neste mês. E com relação às internações, segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite deste sábado (10/4), tanto as UTIs/COVID da rede pública como privada estão próximas do limite.





A onda vermelha permite o funcionamento de todas as atividades, desde que cumpram regras de segurança, como distanciamento e limitação máxima de pessoas. Já na onda roxa, os municípios devem seguir obrigatoriamente as determinações do estado ou determinar medidas mais rígidas.





Medidas mais rígidas e agilização da vacinação





Diante deste cenário, o infectologista da Prefeitura de Uberaba frisou que o necessário neste momento são medidas mais rígidas para evitar a circulação do vírus, enquanto a vacinação não atingir um número razoável de pessoas. “É preciso agilizar a vacinação porque só a vacina será capaz de devolver a segurança à população contra a COVID-19”, ressaltou.

O estado confirmou a saída de Uberaba e de outros 26 municípios do Triângulo Sul da onda roxa e entrada deles na onda vermelha a partir desta segunda-feira (12/4). Por outro lado, oda Prefeitura de Uberaba e membro do Comitê Municipal Técnico Científico de Enfrentamento à COVID-19, Vitor Maluf, declarou que é contra ada onda roxa na cidade.