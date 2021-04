Surto de COVID-19 em presídio de Uberaba já atinge quase 80 detentos

Os detentos que estão com a COVID-19 se encontram em celas isoladas e estão assintomáticos ou com sintomas leves (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Nesta última semana, um surto da COVID-19 na Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, ficou mais grave. Já são 79 detentos que testaram positivo para a doença, além de um servidor da unidade. Há uma semana, eram 18 presos infectados pelo coronavírus.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), eles se encontram em celas isoladas e estão assintomáticos ou com sintomas leves.

“Eles cumprem período de quarentena dentro da unidade, acompanhados pela equipe de saúde. As celas em que se encontram estão isoladas e são rotineiramente desinfectadas”, declarou a Sejusp, por meio de nota de sua assessoria de imprensa.

A reportagem questionou sobre o número de celas as quais os detentos com a COVID-19 estão isolados, mas não obteve resposta.

Com relação ao servidor da unidade penitenciária que está com a doença, a Sejusp informou que ele está afastado de suas funções e cumpre quarentena em sua casa, sendo que os sintomas dele estão leves.

A Sejusp divulga que neste momento “todas as pessoas presas em Minas Gerais estão sendo encaminhadas para uma unidade específica em cada região e ficam, pelo menos, 15 dias em quarentena e observação, evitando possível contágio caso fossem encaminhadas de imediato para outras unidades. Após a observação e atestada a sua saúde, são encaminhadas para as demais unidades prisionais do estado”.

Em setembro de 2020, o Depen-MG iniciou a retomada gradual das visitas presenciais no sistema prisional, de acordo com as ondas do Minas Consciente de cada macrorregião.

Os familiares também podem ter contato com seus parentes de outras três formas: por meio de cartas, ligações telefônicas ou videoconferências, nas unidades em que essa tecnologia já está disponível.

Taxa de ocupação de leitos/COVID da rede pública de Uberaba está perto do limite

A rede pública de Uberaba disponibiliza, atualmente, 142 leitos de enfermaria/COVID, sendo que, segundo o último boletim epidemiológico, 126 estão ocupados. Já na rede privada, de 63 disponíveis, 33 estão ocupados.

Já com relação à ocupação de leitos UTI/COVID, a situação em Uberaba é mais preocupante. Na rede privada, neste momento, de 43 leitos disponíveis, 38 estão ocupados; e na rede pública, de 60 disponíveis, 51 estão ocupados.

Desde o início da pandemia em Uberaba foram contabilizados 20.442 casos positivos, sendo que destes 583 pessoas morreram e 16.814 se recuperaram.