Suspeito de estelionato é preso 3 anos depois de aplicar golpes em Frutal

O homem é acusado de crimes de estelionato praticados em Frutal contra 15 vítimas (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Preso o segundo homem, de suposta organização criminosa, que teria aplicado golpes de estelionato em 15 vítimas de Frutal, no Triângulo Mineiro. As pessoas foram ludibriadas a partir de cheques sem fundos, que somaram um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil.



Ele, que foi detido nessa quinta-feira (8/4) durante fiscalização de rotina na altura do km 8 da MG-255, proximidades de Itapagipe, no Triângulo, responderá também pelo crime de associação criminosa.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, João Carlos Garcia Pietro Júnior, nos meses de setembro a outubro de 2017, o homem, apontado como o mentor dos crimes, e outros três comparsas abriram em Frutal uma empresa de fachada, denominada Global Comércio de Madeira e Materiais para Construção, para praticar diversos crimes de estelionato, como contratação de serviços, locação de veículos e compra de materiais para construção, com emissões de diversas folhas de cheques, sendo que os investigados estavam cientes, previamente, da ausência de fundos em conta bancária. Segundo oresponsável pelas investigações, João Carlos Garcia Pietro Júnior, nos meses de setembro a outubro de 2017, o homem, apontado como o mentor dos crimes, e outros três comparsas abriram em Frutal uma empresa de fachada, denominada Global Comércio de Madeira e Materiais para Construção, para praticar diversos crimes de estelionato, como contratação de serviços, locação de veículos e compra de materiais para construção, com emissões de diversas folhas de cheques, sendo que os investigados estavam cientes, previamente, da ausência de fundos em conta bancária.



Ainda conforme o delegado João Carlos, o detido já tinha histórico de golpes anteriores praticados na cidade de Uberaba por meio da venda de falsos pacotes de turismo e falsa venda de móveis. Desta forma, já havia contra ele outros três mandados de prisão em aberto.



“Entre os golpes dos estelionatários em Frutal, foram alugados cinco veículos que não foram devolvidos à locadora e os investigados evadiram com os mesmos, abandonando a empresa Global aberta somente para se aplicar os golpes nesta cidade."



A investigação criminal já havia sido concluída, sendo que um dos autores foi preso no final de 2019. Já outros dois suspeitos ainda seguem foragidos, com o respectivo pedido de prisão deles em aberto, encontrando-se o processo em tramitação na Comarca de Frutal”, finalizou o delegado.