Uberlândia: fechamento do comércio coincide com queda na demanda de leitos

Dados sobreporem, no Triângulo Mineiro, demonstram que as restrições de circulação entre fevereiro e abril deste ano ajudaram a desafogar o sistema de saúde. A queda da fila por leitos de, por exemplo, foi de aproximadamente 75%. Nesta semana, o comércio pôde voltar a atender presencialmente.

Segundo informações disponibilizadas pela Prefeitura de Uberlândia, hoje há menos 50 pessoas na fila aguardando por uma UTI para tratamento de casos graves de COVID-19. No início de março, esse número era de mais de 200 pacientes. Em igual período, a quantidade de internados na Unidades de Atendimento Integrados (UAIs), porta de entrada da rede municipal de saúde, era de 450 pessoas. Esse número reduziu pela metade e há pouco mais de 200 internados nessas unidades. Esses números incluem pacientes come outros problemas de saúde.

A proliferação do vírus também sofreu impacto na taxa de positividade. Na semana de 22 de fevereiro, a taxa de positividade na cidade era de 39,6%, o que significava que a cada 100 suspeitos examinados quase 40 testavam positivo. Já na semana de 29 de março, o índice caiu mais de 10 pontos percentuais, para 29%. Ou seja, a cada 100 suspeitos, 29 testaram positivo.

As reduções coincidem com o fechamento da cidade, período que durou quase um mês e meio. Nesta semana, o Executivo informou que flexibilizaria parcialmente as atividades com a justificativa de tanto na rede pública quanto na rede privada haveria diminuição da fila de espera para leitos e tendência de queda na incidência de casos na cidade. Porém, não haviam sido liberados dados sobre o assunto.

Ainda foi informado que houve redução de 85% na demanda por transferência a partir das UAIs para UTIs de hospitais e de 77% na fila de espera por enfermarias em hospitais.

Apesar de os números demonstrarem reduções importantes, no mês de abril, a média de mortes foi de 15 por dia, chegando a 122 óbitos por COVID-19 em 8 dias. Uberlândia se aproxima de 2 mil óbitos por coronavírus e quase 85 mil casos confirmados de contaminação. Desde o início de março a cidade ainda tem 100% dos leitos de UTI ocupados na rede pública.

Com o comércio voltado a funcionar, mesmo que parcialmente, a orientação continua sendo de cuidados como distanciamento, uso de máscaras e de higienização de mãos constante. Além de se manter em casa e sair apenas em casos de necessidade. A cidade ainda tem toque de recolher entre 20h e 5h.

