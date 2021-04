Veja a lista dos 21 criminosos mais procurados de Minas Gerais

Todas informações sobre os 21 criminosos podem ser encontradas no site do programa Procura-se (foto: Sejusp/Divulgação)









Além disso, a divulgação dos 21 procurados também traz o benefício de inibir a circulação dos criminosos listados.





Durante entrevista coletiva, realizada na manhã desta quinta-feira, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, disse que a força-tarefa propiciada pelo programa permite que haja uma 'sinergia, que consegue colocar a estrutura do estado à disposição dos interesses para fazer a prisão de agentes que, de forma tão maliciosa, amedrontam e ampliam o índice de criminalidade.'





De acordo com a Sejusp, com a ajuda da população, por meio de denúncias ao 181, em 13 anos, foram presos 29 dos 41 alvos nas três edições anteriores do 'Procura-se', realizadas em 2011, 2012 e 2017.





Divulgação dos procurados





A divulgação da nova lista dos criminosos mais procurados de Minas Gerais começa nesta quinta-feira (22/4) nos 853 municípios mineiros e também em cidades divisas com o estado.





Segundo a Sejusp, cartazes serão espalhados com as fotos dos procurados em locais de grande circulação de pessoas ou que foram reconhecidos como estratégicos pelas polícias. Todos possuem QR Code para acesso à lista de todos os procurados e outros detalhamentos por meio de smartphones.





Em âmbito nacional, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) divulgará as informações dos foragidos para todos os estados do Brasil.





Além disso, por meio do site disponibilizado para a campanha, é possível visualizar fotos de todos os 21 procurados, com detalhes sobre atuação do criminoso, região onde pratica a maioria dos crimes, idade, apelidos, mandados de prisão em aberto e outros aspectos.





Disque Denúncia





Ao ligar para o 181 Disque Denúncia para dar informações sobre um dos procurados, o cidadão tem seu sigilo e anonimato garantidos. Ele poderá fornecer detalhes sobre onde atuam, carro e ônibus que utilizam, quem são seus comparsas, quais são seus horários, onde foram vistos, ou qualquer outro detalhe que possa contribuir com o trabalho das forças de segurança.





De acordo com a Sejusp, com a ajuda da população, o Disque Denúncia já contribuiu com a prisão e apreensão de mais de 243 mil pessoas, apreensão de 47,4 toneladas de drogas e com a retirada de circulação de quase 27 mil armas de fogo.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública () de Minas Gerais divulgou, nesta quinta-feira (22/4), a lista dos 21mais procurados do estado. O grupo possui mandados deem aberto por crimescomo assassinatos, tráfico de drogas, explosões de caixas eletrônicos, além de assaltos armados a bancos - prática denominada pelas autoridades como 'novo cangaço'.