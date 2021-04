PM prende trio suspeito de assaltar motorista de aplicativo em BH

Policia Militar conseguiu deter os três envolvidos no assalto ao motorista de aplicativo no Barreiro

Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 33 anos, se dirigiu até ao Bairro Bom Sucesso, e lá embarcaram três pessoas, uma adolescente de 17 anos, e dois jovens, uma mulher de 18 e um homem de 19 anos. O destino da viagem era a Rua Sinésio Moreira, 201, no Bairro Diamante, Região do Barreiro em BH.De acordo com o boletim de ocorrência, quando chegaram ao destino da viagem, o jovem de 19 anos anunciou oe imobilizou a vítima pelo pescoço. No total, os três roubaram o celular do motorista, R$ 47 em dinheiro e a chave do veículo.Na sequência, os assaltantes fugiram, mas o motorista conseguiu correr e alcançou a menor de 17 anos, mantendoaté a chegada da viatura policial.