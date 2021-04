Dupla é detida após assaltar motorista de aplicativo com faca em Contagem

Suspeitos foram levados para a 1ª Delegacia de Ibirité (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 foram detidos suspeitos de assaltar uma motorista de aplicativo no fim da noite desse domingo (11/4) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após uma perseguição policial, que terminou em outro município, eles bateram o carro.









Durante o trajeto, no Bairro Nova Vista, em Contagem, eles anunciaram o assalto e ameaçaram a mulher com uma faca. Ela foi obrigada a entregar o veículo e eles fugiram.





A PM foi acionado por volta das 23h. De posse das informações e características do veículo, uma viatura que patrulhava a capital avistou o carro da vítima, um Siena cinza, na rotatória do Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro. Ao notarem a aproximação da polícia, os dois homens fugiram em alta velocidade e foram seguidos.





A perseguição só terminou no Bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, também na Grande BH, onde o maior de idade, que estava na direção do carro, perdeu o controle e bateu.



O veículo atingiu um muro e um poste. O condutor do veículo foi detido logo em seguida, mas o adolescente que estava com ele saiu correndo e se escondeu em um matagal. Entretanto, pouco depois ele também acabou capturado.





Com ferimentos leves, eles foram socorridos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro. A mulher assaltada reconheceu o veículo. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ibirité.