Motorista de aplicativo é morto com onze tiros em Contagem, na Grande BH

Assassinato ocorreu em um beco da Vila São Mateus, em Contagem, na Grande BH (foto: Google Maps)









Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que um homem teria cercado o carro do motorista em um beco da Vila São Mateus e, em seguida atirado contra ele.



De acordo com as testemunhas, alguns disparos também teriam acertado outros veículos. A perícia constatou que os criminosos dispararam 11 tiros, usando pistolas dos calibres 38 e 40.





Baleado, Ferreira ainda conseguiu dirigir por cerca de um quilômetro, mas perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore.





Familiares do autônomo disseram à PM que ele não tinha envolvimento com atividades ilícitas, nem inimigos. Entretanto, de acordo com os militares, consta na ficha criminal do rapaz uma prisão por tráfico de drogas em 2011.





A Polícia Civil vai analisar o celular de Geovane, a fim de identificar possíveis pistas da motivação do assassinato.

Umdefoi morto ana noite dessa quinta-feira (11/3) em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nenhum suspeito foi localizado.