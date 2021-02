Homem assalta motorista de aplicativo e acaba preso em Santa Luzia

Fuga terminou em acidente no Bairro Baronesa, em Santa Luzia

Mais uma motorista de aplicativo foi vítima de assalto na Grande BH. Após pegar um passageiro, ela foi rendida por ele com uma faca. O homem chegou a tomar o carro, mas acabou batendo o veículo durante a fuga e acabou detido pela Polícia Militar (PM), em Santa Luzia. A mulher, que tem 28 anos, não se feriu.

De acordo com o aspirante Renato de Souza Nascimento, do 35º Batalhão da PM, na manhã desta quarta-feira (24/2), o suspeito pediu uma corrida e embarcou no Bairro Zilah Sposito, na Região Norte de Belo Horizonte. Já na Rua Governador Milton Campos, em Santa Luzia, ele puxou uma faca e ameaçou a vítima, anunciando o assalto.