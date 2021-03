Motorista de aplicativo é agredido por três homens em assalto em Contagem

O crime ocorreu no Bairro Solar do Madeira, em Contagem (foto: Polícia Militar/Divulgação) motorista de aplicativo foi assaltado e agredido por três homens na noite desta quarta-feira (03/03), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que os infratores o enganaram, se passando por passageiros para cometer o crime. Umdefoi assaltado e agredido por três homens na noite desta quarta-feira (03/03), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo aMilitar, a vítima disse que os infratores o enganaram, se passando por passageiros para cometer o crime.





06:39 - 04/03/2021 PM prende trio suspeito de roubar carga do Mercado Livre Belo Horizonte, quando recebeu o pedido de viagem em nome de uma mulher, com destino ao Bairro Solar do Madeira, em Contagem. No entanto, ao chegar ao local de partida, percebeu que a pessoa que havia feito a solicitação do serviço não estava acompanhada dos três homens que aguardavam no local.



Segundo os policiais, a vítima disse que, já que a prática é comum na rotina do trabalho, não suspeitou no primeiro momento que se tratava de uma situação de perigo. O condutor, de 25 anos, dirigia no Bairro Vista Alegre, em, quando recebeu o pedido de viagem em nome de uma mulher, com destino ao Bairro Solar do Madeira, em. No entanto, ao chegar ao local de partida, percebeu que a pessoa que havia feito a solicitação do serviço não estava acompanhada dos três homens que aguardavam no local.Segundo os policiais, a vítima disse que, já que a prática é comum na rotina do trabalho, não suspeitou no primeiro momento que se tratava de uma situação de





Ao chegarem em frente a uma casa situada na Avenida dos Teclados, no Bairro Solar do Madeira, dois dos infratores desceram e pediram para o motorista sair do carro. Desconfiado que eles não fariam o pagamento da tarifa, o motorista pediu ao homem que permaneceu dentro do automóvel para que também se retirasse.





O assaltante então simulou que faria o pagamento da taxa, se aproximou do painel do veículo, retirou a chave da ignição, apoiou-se contra a porta do banco da frente e golpeou o motorista com um chute.





A partir desse instante, os três homens se juntaram para agredir a vítima. Um deles ainda arremessou pedras em seu corpo para machucá-lo.





O condutor contou aos militares que, sem saída, se afastou do carro para que os assaltantes levassem o veículo. A vítima ainda relatou que os três homens tentaram atropelá-lo com o carro, mas não conseguiram.





Após ser acionada pelo motorista, a Polícia Militar conseguiu localizar o carro roubado por meio do GPS do celular, que também havia sido levado pelos assaltantes durante o roubo. Os suspeitos foram cercados pelos policiais quando já estavam no Bairro Três Barras, em Contagem.





Confrontados pela PM, os criminosos informaram que a intenção não foi solicitar a viagem com intenção de assalto, o crime teria sido motivado por raiva.





Em suas versões do ocorrido, disseram que iriam se encontrar com algumas amigas que estavam no bairro onde o crime aconteceu, porém, perceberam no meio do caminho que não conseguiram arcar com o custo do serviço.





Ao informarem ao motorista, segundo os três homens, ele teria ameaçado chamar a polícia. Nervosos com a reação do condutor, decidiram, no calor do momento, roubar o veículo. Os policiais ainda contam que os criminosos não admitiram ter agredido a vítima.





Dentro do carro apreendido foi encontrado pelos militares uma réplica de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Contagem.