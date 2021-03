PM prende trio suspeito de roubar carga do Mercado Livre

Suspeitos foram presos no Bairro Novo das Indústrias, na Região do Barreiro, enquanto descarregavam o material roubado. (foto: Google Maps)









Equipado com rastreador, o Fiat Strada foi localizado pelos militares no Bairro Novo das Indústrias. A guarnição enviada ao local encontrou os assaltantes descarregando o material roubado - cerca de 72 pacotes lacrados do Mercado Livre. O carregamento foi apreendido. A polícia apreendeu também os dois veículos usados no crime - um Meriva e um Golf -, além de três réplicas de armas de fogo.





De acordo com a PM, os suspeitos têm 35, 23 e 25 anos e extensa ficha criminal, permeada por delitos diversos, como receptação, lesão corporal, ameaça e uso de documento falso. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão do Detran.

Três suspeitos deuma carga de produtos doforam presos nessa quarta-feira (3/03) no Bairro Novo das Indústrias, Região do Barreiro. A ocorrência foi registrada na Rua Desembargador Reis Alves, por volta de 18h20.