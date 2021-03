Polícias de MG, RJ, SP e PR combatem o roubo de combustível

Em Uberaba, foram apreendidos materiais para serem investigados (foto: PCMG/Divulgação) polícias civis de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, realizaram, nesta terça-feira (2/3), junto com o Ministério Público e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, parte da operação Porto Negro, que teve como objetivo o combate a uma organização criminosa especializada em furtos de petróleo cometidos diretamente de ductos de uma empresa do ramo petrolífero, que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões. Ascivis de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, realizaram, nesta terça-feira (2/3), junto com o Ministério Público e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, parte da, que teve como objetivo o combate a uma organização criminosa especializada em furtos de petróleo cometidos diretamente de ductos de uma empresa do ramo, que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões.









Segundo informações da Polícia Civil, a quadrilha furtava ductos na região do Triângulo Mineiro. As investigações tiveram início há seis meses, quando foram detectadas perfurações em ductos no interior do estado fluminense.





A polícia identificou perfurações do mesmo grupo criminoso em outras cidades. Em um dos locais, no estado do Rio de Janeiro, os suspeitos chegaram a construir um túnel subterrâneo para acesso ao duto, com o aluguel de uma retroescavadeira para abertura de uma via de acesso para que caminhões-tanque retirassem petróleo do local. Foram cumpridos, também, mandados, além do Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná.