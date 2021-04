Preso terceiro envolvido em assassinato de motorista de aplicativo

Rua Presidente Castelo Branco, em Santa Luzia, onde motorista de aplicativo foi assassinado (foto: Google Street Views/Reprodução )

Menos de 48 horas depois do assassinato de um motorista de aplicativo, no final da tarde de quarta-feira (7/4), em Santa Luzia, a Polícia Militar prendeu o terceiro e último acusado do crime. Foi na manhã desta sexta-feira (9/4).

Os dois primeiros envolvidos no assassinato tinham sido presos na quinta-feira, na Favela das Antenas. A identificação dos autores aconteceu a partir da identificação do carro utilizado para cercar o veículo da vítima, e também para a fuga, depois dos disparos de arma de fogo.

A partir de imagens de câmeras de segurança, policiais militares do 35º BPM, em Santa Luzia, comandados pelo tenente Rocha, conseguiram os dados do veículo, como modelo, cor e placa.

Feito um rastreamento na cidade, o veículo foi identificado e foi montada uma campana. Quando um homem se aproximou e abriu o veículo, os policiais o surpreenderam e deram voz de prisão.

A partir de informações dadas pelo homem, eles chegaram ao segundo nesta sexta-feira, preso também na Favela das Antenas, na quinta-feira. Conseguiram então a identificação do terceiro envolvido, que foi preso nesta sexta-feira.

O crime

O motorista de aplicativo foi assassinado no Bairro Boa Esperança, em Santa Luzia. O crime ocorreu pouco antes das 22h, na Rua Presidente Castelo Branco. De acordo com a Polícia Militar (PM), populares contaram que a vítima, que é motorista de aplicativo, estava em um Ford Ka prata, e transportava um casal. Ao passar pela rua, o veículo foi interceptado por um carro branco, um Kia, que seguia na direção oposta.

O motorista desse veículo interceptou o carro de aplicativo e teria perguntado à vítima: “Vai pagar ou não?” Em seguida, mandou que a vítima desembarcasse do veículo.

Testemunhas, que presenciaram o crime, relataram à Polícia, que em seguida, esse homem atirou na vítima. O casal, passageiros, tão logo aconteceram os disparos, apanharam o celular da vítima e as chaves do carro.

Quando a PM chegou ao local, o motorista de aplicativo estava caído no chão, já sem sinais vitais. Os tiros o atingiram na cabeça, tórax e um dos braços. A perícia da Polícia Civil recolheu sete cápsulas de calibre 380.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o pai da vítima disse que o filho não tinha envolvimento com drogas ou dívidas. E também negou que ele fosse alvo de ameaças. O homem acrescentou que o filho era temperamental.

A polícia fez buscas pelo autor dos disparos e pelo casal que furtou os pertences do motorista, mas até o encerramento da ocorrência ninguém havia sido localizado. A ocorrência foi encaminhada à 12ª Delegacia de Homicídios de Santa Luzia.