Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho em Santa Luzia no bairro Boa Esperança (foto: foto: reprodução google maps)

Um motorista de aplicativo de 33 anos foi vítima de um roubo na madrugada desta sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima atendeu a uma corrida com início na Região Norte de Belo Horizonte e com destino a Santa Luzia, na Região Metropolitana.









Os assaltantes levaram o carro, mas deixaram a vítima livre. Em pouco tempo, o motorista do aplicativo conseguiu acionar a PM. Rapidamente, os militares montaram um cerco na região e localizarama o veículo no Bairro Boa Esperança.





Os assaltantes tentaram escapar, mas, após uma perseguição, a corporação apreendeu dois adolescentes de 16 anos e prendeu um rapaz de 18.





Com eles foram encontradas uma réplica de pistola e uma faca, materiais utilizados no crime. O quarto integrante do grupo conseguiu escapar e ainda não havia sido localizado pela polícia.