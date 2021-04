Motoristas de aplicativos têm os carros roubados após atenderem chamadas

Motoristas de Aplicativo de Viagens são assaltados com arma de fogo em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) motoristas de aplicativo de viagens foram assaltados e tiveram os veículos levados na madrugada desta segunda-feira (19/4), por volta de 1h, em Belo Horizonte. Segundo o Boletim de Ocorrência, a primeira vítima foi um rapaz de 22 anos, cujo nome é Pablo Henrique Pesso Monteiro, que atendeu a uma chamada do aplicativo à 00h21, no Bairro Paulo VI, Região Nordeste de BH, e embarcaram três homens, que seguiram viagem até o Bairro Ermelinda, Região Noroeste.



LEIA MAIS 09:03 - 12/04/2021 Dupla é detida após assaltar motorista de aplicativo com faca em Contagem

17:33 - 09/04/2021 Preso terceiro envolvido em assassinato de motorista de aplicativo

08:32 - 08/04/2021 Motorista de aplicativo é morto a tiros e passageiros furtam pertences dele roubo. Um deles teria agarrado o pescoço do motorista, enquanto o outro bandido apontou uma arma. Os homens ordenaram que ele saísse do carro e deixasse a carteira e o celular. Em seguida, os assaltantes fugiram pelo Anel Rodoviário. Doisdede viagens forame tiveram oslevados na madrugada desta segunda-feira (19/4), por volta de 1h, em. Segundo o Boletim de Ocorrência, a primeira vítima foi um rapaz de 22 anos, cujo nome é Pablo Henrique Pesso Monteiro, que atendeu a uma chamada do aplicativo à 00h21, no Bairro Paulo VI, Região Nordeste de BH, e embarcaram três homens, que seguiram viagem até o Bairro Ermelinda, Região Noroeste.O jovem contou que quando se aproximaram do destino final, os suspeitos anunciaram o. Um deles teria agarrado o pescoço do motorista, enquanto o outro bandido apontou uma arma. Os homens ordenaram que ele saísse do carro e deixasse a carteira e o celular. Em seguida, osfugiram pelo Anel Rodoviário.





De acordo com a PM, o jovem, após ser assaltado, procurou uma viatura da polícia que estava no caminho e relatou o ocorrido.





Logo após, às 00h56, outra ocorrência de assalto chegou à Polícia Militar, e desta vez a motorista era uma mulher de 31 anos, identificada como Débora Santos Boaventura. Ela disse ser motorista de aplicativo e ter sido assaltada, tendo seus pertences pessoais e o carro levados.





A PM contou que a vítima atendeu a uma chamada no Bairro São Gabriel, onde duas pessoas embarcaram. Eles pediram para a condutora entrar na Rua Maria Auxiliadora, no mesmo bairro, e parar. Quando a motorista estacionou o veículo, os homens anunciaram o assalto.O bandido que estava no banco traseiro arrastou a vítima para fora do carro e a revistou. Eles ordenaram que ela não gritasse e fugiram pelo Anel Rodoviário no sentido Vitória.





Os militares contaram que conseguiram localizar os dois carros por meio dos rastreadores dos veículos, mas os pertences pessoais dos motoristas de aplicativo não foram localizados e os assaltantes ainda estão foragidos. (Com informações da TV Alterosa).





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra