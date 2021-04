Com 392 novos registros, Minas já passa de 31,3 mil óbitos pela COVID-19

Coveiros usando equipamentos de proteção contra o coronavírus durante enterro no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 22/03/2021) morreram por causa da COVID-19, doença provocada pelo coronavírus, chegou a 31.386 em Minas Gerais nesta quinta-feira (22/4), segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde.



06:00 - 22/04/2021 Reabertura de BH leva alívio à economia, mas risco de contaminações sobe óbitos. Já o número de novos casos chegou a 4.452, totalizando 1.302.628 pessoas infectadas pelo vírus desde março do ano passado. O número de pessoas quepor causa da, doença provocada pelo coronavírus, chegou a 31.386 em Minas Gerais nesta quinta-feira (22/4), segundo oda Secretaria de Estado de Saúde.Nas últimas 24 horas, foram confirmados 392. Já o número de novos casos chegou a 4.452, totalizando 1.302.628 pessoaspelo vírus desde março do ano passado.





tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.



Desse total, 1.191.903 sobreviveram ao coronavírus. Ainda há 79.339 casos em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda eme também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.





A maioria das pessoas infectadas têm entre 30 e 39 anos (22,6% do total). A segunda faixa etária em número de casos é o grupo de 40 a 49 anos (18,9%). Em seguida, estão os mais jovens, entre 20 e 29 anos, concentrando 17,9%. Próximo a este grupo, estão as pessoas com 60 anos ou mais, que correspondem a 17,3% das pessoas com COVID-19.





Este último grupo continua concentrando a maior quantidade de mortes. De acordo com o boletim, do total de óbitos, 24.241 são de pessoas com 60 anos ou mais.