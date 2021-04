Reabertura de BH leva alívio à economia, mas risco de contaminações sobe

Praça Sete em período de fechamento: liberação chega em momento de alta do contágio e da ocupação dos leitos hospitalares (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 29/3/21)





Belo Horizonte começa hoje mais uma etapa de flexibilização das atividades do comércio e do setor de serviços, a 21ª desde o início da pandemia da COVID-19. A maioria dos estabelecimentos, que estavam fechados desde 6 de março, volta à ativa. De um lado, o novo decreto de liberação significa respiro para a economia, mas, de outro, representa ameaça de nova onda de proliferação do coronavírus, principalmente devido a possível elevação do número médio de transmissão por infectado, o chamado fator RT.





Desde que a prefeitura passou a informar diariamente a evolução do indicador, em agosto do ano passado, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) assinou 14 decretos de reaberturas de atividades econômicas. Alguns foram mais amplos e flexibilizaram grande parte do comércio. Outros visaram apenas a segmentos pontuais, como praças, cinemas e feiras. Das 14 reaberturas, oito resultaram em aumento da transmissão na cidade duas semanas após decretada a flexibilização, período médio estimado de incubação do vírus no corpo do ser humano.





Desses decretos, dois foram bastantes amplos, assim como o que começa a vigorar hoje. Em 6 de agosto do ano passado, a prefeitura reabriu o comércio varejista, assim como salões de beleza, shoppings e galerias. O RT estava em 0,89 naquela data, estágio controlado do indicador, fase assim classificada quando está abaixo da pontuação 1. Porém, duas semanas depois, o indicador pulou para 1,01 e entrou no nível de alerta.





Em 1º de fevereiro deste ano, o Executivo municipal também reabriu a maioria das atividades da cidade, após o fechamento motivado pelas festas de fim de ano e das viagens de férias. Naquela ocasião, a taxa de transmissão estava em 0,9, no cenário controlado. O RT permaneceu na mesma escala 14 dias depois, mas, novamente, sofreu elevação, a 0,95.





Para o infectologista Geraldo Cunha Cury, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), esses dados enfatizam que a contribuição da população de Belo Horizonte é fundamental para impedir nova explosão de casos de contaminação pelo coronavírus. O colapso do sistema de saúde no fim de março ocorreu justamente na esteira da maior taxa de transmissão da história da cidade, computada duas semanas antes, no dia 15, de 1,28, dentro do nível crítico.





“Esse aumento do RT, quando você faz a reabertura tende a acontecer. Mas, quanto ele vai aumentar depende de nós, da população do município. Se nos conscientizarmos da importância do uso de máscara e de se evitar aglomerações, vamos evitar um novo fechamento da cidade”, afirma o especialista da UFMG.





Segundo Geraldo Cury, parte da população de BH, e do Brasil em geral, continua agindo de maneira irresponsável porque não perdeu familiares para a COVID-19. “Estamos falando de 380 mil mortos por uma virose que podemos evitar a proliferação. BH foi a capital que melhor administrou a situação, mas o isolamento continua a nossa única alternativa, já que a vacinação está muito lenta porque o governo (federal) não comprou as doses no ano passado”, diz.





Em alta Durante o período em que permaneceu fechada, a capital mineira registrou um mês consecutivo com a transmissão do coronavírus estável ou em queda. Entre 16 de março e o último dia 16, a prefeitura não contabilizou sequer um aumento no índice. Porém, o cenário mudou nos últimos dois boletins, nos quais o RT apresentou duas elevação, atingindo 0,92. Significa que a cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus na capital mineira, em média, outras 92 se tornam vítimas da pandemia. Apesar do crescimento recente, a estatística continua na zona controlada da escala de classificação de risco do indicado.





O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, foi questionado pela imprensa sobre o fato de a reabertura da cidade está ocorrendo justamente em período de alta da transmissão do vírus. Jornalistas fizeram a pergunta na coletiva da prefeitura que anunciou a flexibilização na segunda-feira.





“Todos os indicadores nos levam no sentido da queda. Não há incoerência alguma. O que a gente usa é o RT médio dos últimos sete dias. Desde que ele esteja abaixo de 1, a gente está confortável. O que interessa é ele estar abaixo de 1”, afirmou o secretário Jackson Machado Pinto. Também na entrevista, o chefe da Saúde de BH disse que a média de sepultamentos caiu de 77 para 27 em BH na segunda-feira, em comparação às semanas anteriores.





Outro indicador fundamental, a ocupação geral, nas redes do Sistema Único de Saúde (SUS) e suplementar, dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) aumentou de 81,1% para 83,1%. Portanto, a estatística continua na zona crítica de risco, acima dos 70%. Essa situação persiste desde o levantamento de 1º de março. Já a taxa de uso global dos equipemantos das enfermarias subiu de 58,9% para 59,1%, ainda assim permanecendo na fase intermediária, entre 50 e 70 pontos porcentuais.