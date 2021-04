COVID-19: 67 presos são diagnosticados com a doença no presídio de Extrema

Extrema está perto de chegar à marca de 100 mortes pelo novo coronavírus (foto: Reprodução/Ascom prefeitura ) Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), confirmou que 67 presos foram diagnosticados com a COVID-19 no presídio de Extrema, no Sul de Minas. Dois servidores da unidade prisional também testaram positivo para a doença. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), confirmou queforam diagnosticados com ano, no Sul de Minas. Dois servidores da unidade prisional também testaram positivo para a doença.

De acordo com o órgão, os detentos cumprem quarentena dentro da unidade, acompanhados pela equipe de saúde, e estão assintomáticos ou com sintomas leves. Já os servidores foram afastados de suas atividades, e cumprem quarentena em casa com sintomas leves.

Prevenção à COVID nos presídios

A secretaria afirmou que várias ações estão sendo realizadas para prevenir e controlar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais de Minas Gerais, incluindo o presídio de Extrema. Como, por exemplo, a criação de 30 unidades de referência, distribuídas em todo o estado de Minas, que funcionam como centros de triagem e portas de entrada para novos custodiados do sistema prisional.

Todas as pessoas que são presas estão sendo encaminhadas para uma dessas unidades e ficam, pelo menos, 15 dias em quarentena, evitando possível contágio caso fossem levadas de imediato para outras unidades. Após atestada a sua saúde, são encaminhadas para os demais presídios do Estado.

No caso de presos que já se encontram no sistema prisional, caso apresentem sintomas da COVID-19, o protocolo, segundo o órgão, é o seguinte: isolamento imediato, realização de exames e, em caso de confirmação, tratamento segundo protocolo da área da Saúde.



Além disso, em todas as unidades em que há detentos contaminados é realizada a desinfecção do ambiente e todos os demais presos passam a usar máscaras, de forma preventiva.

COVID-19 em Extrema

O município está perto de chegar à triste marca de 100 mortes pelo novo coronavírus. De acordo com boletim atualizado pela prefeitura na terça-feira (20), já foram confirmados 6.995 casos desde o início da pandemia, sendo que 98 pessoas não resistiram a doença. Dois óbitos suspeitos estão sendo investigados.

