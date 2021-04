Força de segurança será vacinada contra a COVID-19 em Betim

A Guarda Municipal atua junto à Polícia Militar nas operações de fiscalização para combater as aglomerações e descumprimentos das medidas restritivas (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

O comandante Anderson da Guarda Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tem 44 anos e é diabético. Devido a essa comorbidade, ele será um dos primeiros a se vacinar contra a COVID-19. A imunização da Força de Segurança em Betim começa nesta quinta-feira (22/4) e 120 agentes devem receber a primeira dose do imunizante. Além da Guarda Municipal, estão entre os cadastrados a Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, agentes do sistema prisional e Defesa Civil.

A Guarda Municipal está diretamente envolvida nas ações de combate do avanço da pandemia e o comandante Anderson atua na fiscalização fazendo o patrulhamento nos comércios, bares, restaurantes, festas clandestinas, sempre nas ruas em contato direto com as pessoas.

“Para nós, é muito importante a vacinação, porque atuamos também como linha de frente ao combate da COVID-19. Temos contato com muitas pessoas diariamente. Nessas festas clandestinas que fazemos a interdição, quando a gente chega é 50, 60, 70 pessoas no local. Quase impossível não ter ninguém ali contaminado”, conta Anderson sobre a rotina em que o medo de contágio é constante. “Com toda a certeza, a vacina chegou para nos trazer mais tranquilidade no nosso trabalho.”

A aplicação da vacina nos agentes da Força de Segurança será realizada no Serviço de Atendimento à COVID-19, anexo ao Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest). A aplicação da vacina será realizada por meio de agendamento, que será informado ao trabalhador por meio do e-mail informado no cadastro.

A prefeitura está organizando a vacinação dessa categoria, de acordo a nota técnica nº 297/21 do Ministério da Saúde, por ordem decrescente de idade, de acordo com a listagem repassada por cada comando e com o cadastro realizado pelos trabalhadores pelo link

Inicialmente, serão vacinados os profissionais envolvidos no atendimento ou transporte de pacientes, no resgate e atendimento pré-hospitalar, na vacinação contra COVID-19 e os que atuam nas ações de vigilância das medidas de contenção da transmissão do vírus.

Idosos de 64 anos são vacinados nesta terça-feira (20/4)

Os idosos de 64 anos estão sendo vacinados nesta terça-feira (20/4), em Betim. A imunização está ocorrendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade até às 17h. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é que sejam imunizados 3.539 idosos nessa faixa etária. Além disso, será aplicada a segunda dose da vacina nos idosos entre 79 e 73 anos.

Para receber a imunização, é necessário procurar a UBS de referência e apresentar um documento de identidade, o comprovante de residência e o cartão de vacinação.

“Nossas 36 Unidades Básicas de Saúde seguem preparadas para receber pessoas com 64 anos. Aproveitamos para convocar os idosos com 73 a 79 anos para retornarem às unidades para receber a segunda dose da vacina. É fundamental que haja adesão total da imunização contra a COVID-19, pois atravessamos um momento difícil da pandemia e todo cuidado pode fazer a diferença”, afirmou o novo secretário Municipal da Saúde, Augusto Viana.

Em razão do feriado nacional de Tiradentes, as unidades de saúde não abrirão nesta quarta-feira (21/4).