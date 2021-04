Lojas atingidas por caminhão não reabrem, no dia da volta do comércio em BH

LEIA MAIS 09:40 - 22/04/2021 Na garagem, funcionários negociam pagamento e volta ao trabalho

08:03 - 22/04/2021 Caminhão tomba em Nova Lima e uma pessoa morre atingidas pelo caminhão carregado de mármore que desceu desgovernado a Rua Rubens Caporali Ribeiro, colidindo de frente contra o Centro Comercial Aggeo Pio Sobrinho, na rua de mesmo nome. Em vez de abrir para as atividades do dia, logo cedo proprietários e funcionários removeram escombros, limparam detritos, recolheram móveis e equipamentos danificados. Uma imobiliária e uma papelaria acabaram





morreu na hora. Uma senhora de 59 anos foi socorrida para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII com ferimentos no nariz. As suspeitas da polícia são de que o caminhão, com placa do Espírito Santo, tenha perdido os freios e descido desgovernado pela rua . Vários carros foram atingidos no trajeto e testemunhas relataram terem visto o veículo de carga descer em zigue-zague. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que o motorista, de 30 anos,

Na manhã desta quinta-feira, um caminhão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e operários da empreiteira prestadora de serviços ao município auxiliaram na remoção da carga e de escombros nas ruas e no centro comercial atingido.





Uma equipe da Copasa também trabalhou desde cedo na Avenida Henrique Badaró Portugal e restabeleceu o fornecimento de água que tinha sido interrompido, uma vez que o acidente provocou vazamentos e as tubulações precisaram ser fechadas.





A mesa e a cadeira do escritório da gerente de imobiliária Cristina Pereira, de 45 anos, ficavam de frente para a Avenida Aggeo Pio Sobrinho e estariam prontas para receber muitos clientes nesta quinta-feira. Mas, após o acidente, o local de trabalho dela foi desintegrado. “Hoje (quinta-feira), seria nosso primeiro dia de retorno do teletrabalho. Se o escritório estivesse cheio, teria sido uma tragédia ainda maior. Eu poderia não estar mais aqui”, disse Cristina.

A loja onde funcionava a imobiliária foi abalada e a Defesa Civil de Belo Horizonte instalou escoras para que não desmoronasse. Para que não perdessem completamente o movimento de reabertura, o condomínio forneceu uma outra loja que estava vazia para a atividade prosseguir.





“Não é a mesma coisa. A nossa loja, era de frente, todo em vidro. Todos que passassem pela avenida poderiam ver o escritório. Agora, estamos numa loja mas interna. No estacionamento, menos visível. Mas, pelo menos, vamos poder voltar a trabalhar. Ainda não há uma estimativa de quando os reparos serão feitos. Perdemos muitos móveis, equipamentos, contratos informações. A documentação foi a pior perda”, avalia a gerente.





A papelaria de Mauricio Juntolli, de 52, teve uma das paredes destruída e ficou coberta por destroços e fragmentos de vidro. “Não sei se o comércio vai melhorar correr abertura para mim. Sei que há uma esperança. Mesmo com todo o estrago e toda dificuldade, acordei bem cedo para vir aqui arrumar tudo. Foram vizinhos que me avisar sobre o acidente. No mesmo dia vim para cá para já tentar organizar as coisas para poder funcionar hoje”, disse o comerciante que ainda não estimou seus prejuízos.