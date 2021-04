Reabertura: greve de motoristas de ônibus em BH pega moradores de surpresa

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

No primeiro dia da reabertura das atividades comerciais em Belo Horizonte , boa parte dos moradores da capital foi apanhada depor uma greve dos motoristas. Uma das empresas de ônibus coletivos que operam na cidade, a TransOeste, está paralisada nesta quinta-feira (22/04). Funcionários da companhia, que abastece principalmente na Região do Barreiro, estão em greve como forma depor causa de atrasos salariais e no pagamento de benefícios.