Defesa Civil isola fachada atingida por caminhão, que foi retirado do local

Fachada do Centro Comercial Aggeo Pio foi destruída na batida (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) Defesa Civil de Belo Horizonte finalizou na madrugada desta quinta-feira (22/04) a vistoria em um centro comercial no Bairro Buritis, Região Centro-Sul da cidade, atingido por um caminhão desgovernado na tarde dessa quarta-feira (21/04). A área foi isolada preventivamente e, após cerca de quatro horas, o veículo foi removido do local. de Belo Horizonte finalizou na madrugada desta quinta-feira (22/04) aem um centro comercial no Bairro, Região Centro-Sul da cidade, atingido por umdesgovernado na tarde dessa quarta-feira (21/04). A área foipreventivamente e, após cerca de quatro horas, o veículo foi removido do local.













desceu a rua em zigue-zague, enquanto o motorista buzinava sem parar pedindo para que pessoas saíssem do caminho. O veículo atingiu vários carros até acertar o centro comercial. O impacto foi tão forte que a cabine acabou desprendendo do compartimento de carga do caminhão, que tinha placa do Espírito Santo e estava carregado com mármore. De acordo com relatos de testemunhas , o caminhãoa rua em zigue-zague, enquanto o motorista buzinava sem parar pedindo para que pessoas saíssem do caminho. O veículo atingiu vários carros até acertar o centro comercial. O impacto foi tão forte que a cabine acabou desprendendo do compartimento de carga do caminhão, que tinha placa do Espírito Santo e estavacom mármore.





Uma mulher de 59 anos, que estava na rua no momento do acidente, foi conduzida pelos bombeiros para o Hospital João XXIII com laceração no nariz. De acordo com o tenente Magalhães, do Corpo de Bombeiros, ela está bem.





Às 19h dessa quarta, os bombeiros informaram que o motorista foi retirado da cabine do caminhão. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).