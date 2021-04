'Deu um tremor', relata moradora de prédio próximo ao acidente no Buritis

Caminhão e fachada de centro comercial no Buritis ficaram totalmente destruídos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Ver galeria . 9 Fotos De acordo com relatos de testemunhas, o caminhão desceu a rua em zigue-zague, enquanto o motorista buzinava sem parar pedindo para que pessoas saíssem do caminho (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press )

“Eu estava em casa e ouvi um barulho, um estrondo. Deu um tremor no prédio. Eu não cheguei a descer na hora, mas quando meu cunhado voltou para casa ele me contou que tinha sido um acidente com um caminhão”, relatou a advogada, que disse ainda que teve que sair do prédio por conta do risco de explosão, por causa de uma central de gás.





“Os policiais orientaram a gente a evacuar o prédio, por causa do risco de incêndio e porque pegou um pouco da caixa do gás”, completou.





Uma mulher, de 19 anos, que trabalha próximo ao local do acidente, ouviu barulho de buzina emitida pelo motorista do caminhão, que alertava para as pessoas saírem do caminho. De acordo com a testemunha e com outros relatos, o caminhão teria vindo do Anel Rodoviário, uma vez que a Rua Rubens Carporali Ribeiro é uma via de acesso de lá para o Bairro Buritis.





“Deu para escutar o barulho da buzina. Deu a entender realmente que ele queria que as pessoas saíssem da frente. Deu a entender que ele estava preocupado com as pessoas. Ele veio da altura do Anel (Rodoviário). Não sei se ele não conhecia a região, se ele achava que era uma área plana, então deu para ver que ele estava preocupado em tirar as pessoas da frente”, afirmou.





Quem também mora na região é o vereador Bráulio Lara (Novo). De acordo com o parlamentar, o caminhão, enquanto estava desgovernado, deixou um rastro de granito - carga que transportava - por onde passou.





“Deu a entender que foi uma fatalidade, que o caminhão perdeu o freio. Parece que quando ele passou correndo nos quebra-molas, a carga foi caindo. Ele passou em frente ao prédio em que minha irmã mora soltando as placas de granito. A rua está toda cheia de granito.”





Morte





O motorista tinha, aproximadamente, 30 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ele morreu na hora, preso na cabine, que se separou do compartimento de carga no momento do impacto. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



Uma mulher de 59 anos, que estava na rua no momento do acidente, foi conduzida pelos bombeiros para o Hospital João XXIII com laceração no nariz. De acordo com o tenente Magalhães, do Corpo de Bombeiros, ela está bem.



"No momento em que a cabine foi lançada, ela chegou a atingir uma vítima que estava sentada na calçada. Ela foi arremessada e teve algumas lacerações e algumas escoriações, mas ela passa bem", disse.

Horas depois do acidente envolvendo um caminhão que perdeu o controle no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (21/04), moradores do entorno relataram aoo susto que levaram com o impacto do veículo, que matou o motorista e destruiu um centro comercial. Um prédio, segundo uma moradora, chegou a tremer com a batida.