Câmeras flagram assassinato de morador de rua no Bairro Floresta, em BH

Rua Feliciano Henriques onde morador de rua foi assassinado com pancada na cabeça (foto: Google maps)

Um homem que seria autor de outro homicídio, no Centro de Belo Horizonte, no final do ano passado, é o principal suspeito de ter matado, no final da madrugada desta quarta-feira (21/4), um morador de rua, com golpes de objeto contuso na cabeça, na Rua Feliciano Henriques, na altura do número 107, no Bairro Floresta.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança do comércio local, que ajudaram a identificar o criminoso, que tem as mesmas características do autor de outro crime, e que vem sendo procurado pela polícia, que informa que o modus operandi é exatamente o mesmo do assinato de 2020.

O corpo foi encontrado por uma moradora, que saía de casa, por volta das 6h. Ao abrir o portão, ela deparou com o homem morto, com muito sangue em volta de sua cabeça.

A vítima portava uma mochila, e dentro dela, os peritos encontraram uma certidão de nascimento com o nome de Ronaldo Maciel Simeão, de 54 anos, que os policiais suspeitam ser do homem morto.. O corpo, juntamente com seus pertences foram encaminhados para o IML. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Leste.