Kalil vai se vacinar amanhã: 'Não furei a fila, só vou furar o braço'

A declaração foi dada durante debate virtual com o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT) . Os dois discutiram ações durante a pandemia.Araraquara é um dos exemplos práticos no Brasil da efetividade do lockdown no controle da pandemia. A cidade do interior paulistaconsideravelmente após a adoção de medidas restritivas de circulação.Ao anunciar a vacinação, Kalil fez um apelo à população: "Fiquem em casa, usem, nós ainda não conhecemos outros remédios”.

Belo Horizonte começou, nesta semana, a vacinação, contra o novode idosos com idade entre 61 e 62 anos De acordo com a prefeitura, pessoas com 62 anos podem procurar os pontos de vacinação a partir desta terça-feira (20/4). Na quinta-feira (22/4), será a vez de quem tem a partir de 61 anos receber a primeira dose.

Os dois prefeitos ficaram conhecidos nacionalmente durante a pandemia de COVID-19 por manterem medidas restritivas para conter as infecções do novo coronavírus (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press Agência Brasil/Reprodução) O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), participaram, nesta terça-feira (20/4), de uma palestra organizada pela Impulso, organização sem fins lucrativos focada em criar capacidade analítica em governos, para falar sobre os desafios e aprendizados do lockdown no Brasil.





Os dois prefeitos ficaram conhecidos nacionalmente durante a pandemia de COVID-19 por manterem medidas restritivas para conter as infecções do novo coronavírus.





Kalil vem chamando a atenção dos brasileiros por suas decisões durante a pandemia. O nome do prefeito da capital mineira chegou até mesmo a ser cotado para vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022.





Quem não gostou muito foi o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que já citou o nome de Kalil muitas vezes. O presidente é contra as medidas de restrição.





Na tarde dessa segunda-feira (19/4), Bolsonaro voltou a falar de Kalil. Em declaração na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, Bolsonaro afirmou: “Dizem que não estou preocupado com a vida, que sou genocida. Prefeituras deitaram e rolaram no ano passado com o lockdown. E o povo reelegeu esses caras. Olha BH, reelegeram", afirmou.









BH teve, desde o início da pandemia, 16 flexibilizações e seis fechamentos. Todas as vezes em que o termômetro do painel da COVID registrou o aumento de infecções e ocupações de leitos, Kalil voltou atrás.





Já Edinho Silva, chamou a atenção após o lockdown de Araraquara ter surtido efeito. O confinamento foi de 21 de fevereiro a 2 de março, e houve queda no número de diagnósticos positivos da doença, internações e óbitos.





O número de casos confirmados em 15 dias caiu 66,2%: de 2.361 (de 7 de fevereiro a 21 de fevereiro), para 799 (de 30 de março a 11 de abril).









No lockdown realizado em Araraquara, estavam autorizadas a funcionar apenas farmácias e unidades de saúde de urgência e emergência. Foi proibida a circulação de veículos e de pessoas na cidade. Era permitido sair de casa apenas para aquisição de medicamentos, obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais e serviços de urgência ou necessidades inadiáveis.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas para o público contemplado nesta fase estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais antes do horário inicial.

