Kalil: 'Classe média alta de BH achou que plano de saúde era vacina'

Kalil vem chamando atenção dos brasileiros por suas decisões durante a pandemia (foto: Zoom/Reprodução) de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou durante um debate virtual com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), nesta terça-feira (20/4), que a classe média alta de BH achou que o “cartãozinho do plano de saúde era vacina” e não seguiu as medidas impostas pela prefeitura para contenção do vírus.



“Temos um caso no Hospital Madre Tereza, de cinco membros da mesma família internados. A classe média e a classe média alta acharam que aquele cartãozinho do plano de saúde era a vacina. E eu avisei, que aquilo não era uma vacina”, afirmou Kalil. “Os primeiros hospitais que entraram em colapso em BH foram os particulares. A estúpida elite brasileira, da qual eu fazia parte até eu ver a pobreza, acha que nada vai acontecer com ela”, pontuou.



Ao falar sobre o ataque de negacionistas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Kalil afirmou que é "uma covardia política" a pressão feita por certos políticos.