Kalil: ''Não existe remédio contra o vírus sem ser vacina e lockdown''

Alexandre Kalil ressaltou que os fechamentos da capital mineira foram feitos com base na ciência e não por 'achismos' (foto: Zoom/Reprodução) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou durante debate virtual com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), que “não existe remédio sem ser vacina e lockdown" contra a COVID-19. A declaração foi dada após Kalil ser questionado sobre o diálogo com negacionistas durante a pandemia.



Segundo o prefeito, quando se fala sobre coordenação nacional, “não podemos só falar da vacina tartaruga, temos que falar da má condução", se referindo ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Ao falar sobre o lookdown, o prefeito de BH negou a possibilidade de adotar a medida na capital mineira. “Não poderia fazer um lockdown aqui. Temos dezenas de hospitais, centros de saúde, UPAs, nosso fluxo de transporte público é intenso e não pode parar. Caso isso fosse acontecer, eu ia impedir os profissionais de saúde e os doentes de chegarem nos locais", explicou.





Kalil também pontuou que os fechamentos da capital mineira foram feitos pela ciência e não por “achismos”.





"Eu não sei se todos no Brasil sabem, mas BH começa abertura gradual na quinta-feira (22/4). Foi um fechamento feito através de um critério particular da prefeitura de BH. Já que não houve um critério estadual nem nacional, como todos já sabem, sobre o fechamento. Fomos a primeira capital a fechar e imediatamente pedi ajuda de infeciologistas", explicou.





Segundo o prefeito, todas as decisões tomadas em Belo Horizonte foram feitas em conjunto com o Comitê de Enfrentamento à COVID, que analisa os indicadores na capital mineira e as propostas da sociedade civil. O comitê é formado pelos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás e pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado.





“A tomada foi pela ciência, foi simples, não pelo achismo. Na prefeitura de BH, o prefeito não acha", afirmou Kalil.