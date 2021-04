Vereador de BH compara Kalil com Lênin: 'Kalênin'

AM

Alexandre Kalil endureceu as medidas contra COVID-19 em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM) vereador Wesley Auto Escola (PROS) chamou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), de “Kalênin” durante sessão realizada na Câmara, na última quinta-feira (8/4) . (PROS) chamou o prefeito de(PSD), de “” durante sessão realizada na Câmara, na última quinta-feira (8/4) .









Durante seu discurso, ele citou que as aulas de direção precisam retornar. "São apenas duas pessoas com um certo distanciamento dentro do veículo, sem nenhuma aglomeração a detalhar”, explicou.





“Proibir o funcionamento das autoescolas é o mesmo que proibir as aulas remotas nos colégios e faculdades e proibir a circulação de veículos nas vias públicas”, escreveu no Instagram.





Durante a sessão, ao falar sobre o assunto, o vereador comparou Kalil com Lênin . “Mais uma medida do nosso Kalênin, uma medida autoritária, um absurdo o que o Kalil está fazendo”, pontuou.









Propaganda comunista

Lênin foi um político e revolucionário russo, propagador da ideologia comunista. Foi um dos fundadores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), da qual se tornou o primeiro chefe de Estado.



Sua teoria política, o “Leninismo”, influenciou na formação e orientação dos partidos de esquerda mundialmente.

