Durante o lockdown, moradores só podiam sair para trabalhar ou buscar atendimento médico (foto: Divulgação/Prefeitura de Araraquara)

Neste domingo (21/03), Araraquara, no interior de São Paulo, completou um mês de lockdown com resultados positivos. Após 30 dias, houve queda de mais da metade dos casos de COVID-19 e de quase 40% dos óbitos.





Segundo levantamento do portal G1, ao comparar os dados de hoje com os 30 dias anteriores, a queda no número de novos infectados é de 57,5%. A média semanal de mortes caiu 39%.













Os resultados do lockdown adotado por Araraquara no final de fevereiro estão aparecendo. Queda de casos, internações e óbitos. Salvamos vidas. Agora estamos dentro da fase emergencial do Governo do Estado, que permite o funcionamento presencial de serviços essenciais. %u2014 Edinho Silva (@edinhosilva) March 21, 2021

Nesta tarde, pelo Twitter, Silva informou ter participado de uma reunião pela internet com outros prefeitos de municípios paulistas e relatou a preocupação deles com a aceleração dos casos e a necessidade de manter o isolamento social.





“Os resultados do lockdown adotado por Araraquara no final de fevereiro estão aparecendo. Queda de casos, internações e óbitos. Salvamos vidas. Agora estamos dentro da fase emergencial do Governo do Estado, que permite o funcionamento presencial de serviços essenciais”, publicou o prefeito na rede social.



Durante o fechamento total, as pessoas só podiam sair para trabalhar ou buscar atendimento médico, portando documentos que comprovassem essas duas situações. Supermercados só funcionavam por delivery.