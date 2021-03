Depois de lockdown, internações por COVID-19 caem 30% em Araraquara

A decisão do prefeito pelo fechamento total da cidade foi tomada depois de consultas a especialistas (foto: Prefeitura de Araraquara/Divulgação)

Durante a pandemia da COVID-19, a adoção do lockdown como medida para conter a transmissão do vírus é temida por muitos, principalmente pelos efeitos econômicos. No entanto, quando o número de infectados avança em grande velocidade e outras alternativas não se mostram eficazes, o fechamento total pode ser visto pelos governantes como a última saída para socorrer a população dos impactos do novo coronavírus.





LEIA MAIS 11:50 - 18/03/2021 Casal morre de COVID-19 com 12 horas de diferença

10:06 - 18/03/2021 Ministério da Saúde habilita 1.608 leitos de UTI de covid-19 no Estado de SP

08:02 - 18/03/2021 COVID-19 recém-diagnosticada agrava cirurgia de câncer Araraquara, no interior de São Paulo. Após a taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com COVID-19 atingir 100% em unidades de saúde por 15 dias seguidos, o prefeito Edinho Silva (PT) decretou, em 21 de fevereiro, lockdown na cidade.



A expectativa era de melhoras no quadro de saúde da cidade, e o resultado veio. Menos de um mês depois, o prefeito Edinho Silva disse, em entrevista à TV Globo, que não há mais filas para internações de pacientes com a COVID-19 nas unidades de saúde da cidade e que a expectativa agora é na redução no número de óbitos.

"Média móvel de casos caiu 53%, as internações caíram 30%, pacientes em quarentena caiu 65% e na principal informação, a testagem, os exames coletados remetidos aos laboratórios, tivemos uma queda de 62%", disse.

Segundo Edinho Silva, graças aos efeitos das medidas do lockdown, o mês de abril será mais otimista em Araraquara. “Claro, Araraquara é referência regional, mesmo a queda de leitos vai nos dar uma margem maior para poder ajudar a região, que está numa situação muito difícil", declarou. Foi isso o que ocorreu na cidade de, no interior de São Paulo. Após a taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com COVID-19 atingir 100% em unidades de saúde por 15 dias seguidos, o prefeito Edinho Silva (PT) decretou, em 21 de fevereiro, lockdown na cidade.

As causas do colapso em Araraquara

Segundo o chefe do Executivo municipal, o que causou o colapso no sistema de saúde e, consequentemente, no aumento drástico no número de mortes na cidade foi a confirmação de casos da cepa P.1, variante do vírus inicialmente identificada em Manaus.

Belo Horizonte, a situação começa a ter semelhanças com o momento vivido na cidade paulista. Mesmo com maiores restrições de atividades não essenciais, Em, a situação começa a ter semelhanças com o momento vivido na cidade paulista. Mesmo com maiores restrições de atividades não essenciais, nesta quarta-feira (17/3), a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 em hospitais da rede privada ultrapassou a marca dos 100% na capital mineira. Na rede pública, o quadro também é grave, com uma taxa de uso de 91,1%.





Assustado com o quão grave a COVID-19 tomou proporção em Araraquara, Edinho Silva reuniu médicos, especialistas e pesquisadores de universidades paulistas para avaliar o que poderia ser feito para frear a transmissão do vírus entre a população. Em conjunto, a decisão foi concordante: o lockdown.





O município permaneceu até o dia 2 março em fechamento total. Passado o período mais rigoroso, a prefeitura decretou fase vermelha – estágio mais restritivo, para reabertura de apenas serviços essenciais.





“Só há uma medida quando não se tem vacinação em massa. A única forma de fazer com que uma pandemia diminua o ritmo é praticar medidas drásticas de distanciamento social”, disse o prefeito em entrevista à TV Globo.





O termo, que significa “fechamento total”, é designado normalmente para casos extremos, atingindo atividades essenciais (supermercados, padarias e farmácias) e não-essenciais. Em entrevista para reportagem do Estado de Minas, o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano , informou que em alguns locais as pessoas precisam até mesmo explicar para onde vão quando saem de casa. Se não tiver explicação, é punida.





Em Araraquara, moradores da cidade que descumprissem a medida poderiam ser multados em R$ 150. Para empresas, o valor poderia chegar até R$ 6 mil.





Durante o período de lockdown na cidade paulista, o prefeito disse que apenas farmácias e unidades de saúde foram autorizadas a permanecerem abertas. “Os supermercados da cidade só voltaram a funcionar no sétimo dia para evitar o desabastecimento da população. O transporte coletivo também foi suspenso, só voltou após 10 dias”, disse.

Medida com pouca adesão no Brasil

Araraquara foi uma dos poucos municípios do Brasil que aderiram ao lockdown. Entres eles estão cidades do litoral norte do Rio Grande do Sul – composto por Canoas, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Imbé e outros 16 municípios menores –, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (todas vinculadas ao ABC Paulista).