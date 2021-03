Casal morre de COVID-19 com 12 horas de diferença

(foto: Reprodução/RPC Ponta Grossa) Um casal morreu por complicações causadas pela covid-19 em uma diferença de 12 horas de um para o outro no município de Ponta Grossa, no Paraná. No estado, o vírus já tirou a vida de mais de 14 mil moradores, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Nesta quarta-feira (17/3), ao todo, 769.966 pessoas haviam testado positivo para a doença.









"Ela já estava muito ruim, respirando profundo. Eu não pude dar um abraço. Só dei tchau para ela, porque, como eu trabalho com idoso, não podia ter contato com ela", lamentou ao portal. "Também não pude abraçar meu pai", disse ela.





De acordo com Ana Paula, nas vezes em que precisou buscar informações sobre o estado de saúde dos pais nos locais de atendimento, ela se chocou com a superlotação causada pelo descontrole do vírus.





"Vi muita gente, está muito feia a situação. E não é só gente velha, tinha muitas pessoas novas mesmo. A gente vê muitas pessoas novas passando mal [...] As pessoas estão brincando, mas essa doença mata e infelizmente vai chegar uma hora que os profissionais vão ter que escolher quem vive e quem morre", completou.