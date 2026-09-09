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Filosofia Explicadinha

Filosofia Explicadinha

Educação transforma; a escola, muitas vezes, apenas ensina a se adaptar às regras - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)
FILOSOFIA EXPLICADINHA

Mais educação e menos escola

Cada vez acredito mais na educação. Cada vez menos na escola

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