Visto da Lua, nada disso importa

A viagem da Artemis II nos devolve a uma antiga intuição humana: a de que a altura muda o pensamento. Quanto mais nos afastamos, mais silenciosas ficam as certezas. Lembro-me de uma passagem das "Meditações", de Marco Aurélio, o imperador estoico que aconselhava a observar as coisas como se estivéssemos acima delas, para enxergá-las em seu verdadeiro tamanho. Multidões, guerras, negócios, nascimentos e mortes, tudo visto de longe, se parece com o movimento de formigas sobre uma pedra quente: intenso para quem vive, quase imperceptível para quem observa.



Talvez a experiência do astronauta devesse ser ensinada nas escolas como se ensina matemática ou história. Não a técnica de pilotar uma nave, mas a arte de olhar para baixo e perceber que a vida inteira cabe em um ponto azul suspenso no escuro. Se existe alguma utilidade profunda para a tecnologia que insiste em nos prometer mundos novos, talvez seja esta: ensinar o distanciamento. Do lado de lá, a pequenez. Do lado de cá, a arrogância cotidiana de acreditar que nossa rotina é o eixo do universo, sentados em um trono invisível, governando um reino que ninguém vê.



A Terra, vista de longe, não grita, não se agita com buzinas, não se desespera com prazos perdidos. Nenhuma planilha atrasada brilha no espaço. Nenhuma reunião de feedback pode ser ouvida de lá. Nenhum título profissional atravessa o vazio. Há apenas uma esfera frágil, iluminada por uma estrela comum, girando em silêncio. E, por um instante, nos vemos obrigados a admitir: somos uma imensidão de nada — e isso não é uma tragédia, é uma revelação.



Imaginar esse ponto suspenso é um dever da consciência. Não como punição, mas como remédio para o excesso de importância que atribuímos a nós mesmos. Porque há egos que pesam mais que montanhas, e certezas que ocupam mais espaço do que deveriam. E, ainda assim, no fim, a morte — essa força simples e democrática — chega sem distinção, igualando reis e trabalhadores, líderes e anônimos, orgulhosos e humildes, CEOs e budistas, pois cada pessoa vive girando em torno do próprio eixo imaginário, saindo e voltando para a casa, convencida de que o mundo acompanha o movimento do alecrim dourado que nasceu no campo com mindset de riqueza.



Um amigo professor de física me presentou com uma imagem: se toda a história do cosmos fosse comprimida em um único dia, a humanidade apareceria por menos de um segundo. Um intervalo menor que um piscar de olhos. E, mesmo assim, dentro desse fragmento quase invisível, construímos guerras intermináveis, disputas ferozes, ressentimentos duradouros. Brigamos como se fôssemos eternos. Sofremos como se tudo fosse definitivo.



Não se trata de diminuir a vida até que ela se torne irrelevante. Trata-se de recolocá-la no lugar certo. A mesma lente que nos encolhe também nos liberta. Porque, se somos breves, então o peso que damos às coisas não é inevitável — é uma escolha que pode ser revista a critério do desejo.



É aqui que nasce, silenciosa, a filosofia do tanto-faz.



Não como descuido, nem como indiferença preguiçosa, mas como uma forma madura de liberdade. A filosofia do tanto-faz não despreza a vida; ela a desarma, retirando das coisas o peso desnecessário, devolvendo às preocupações o seu tamanho real e ensinando que nem toda batalha merece ser travada. É uma sabedoria simples, quase doméstica: fazer o que precisa ser feito, amar o que merece ser amado, e deixar o resto passar como nuvem.



É dentro desse cenário indiferente que surgem as únicas coisas que realmente parecem importar. É nesse momento que a criação de calopsita de alguém, em um quintal isolado, faz tanto sentido quanto o Tratado de Versalhes. Afinal, o centro do universo não passa de um lugar no qual você escolhe depositar seu sentido e sua paixão.



Pode ser a cozinha de uma casa, preparando a comida para alguém que chegou cansado. O amor dedicado à mulher, homem, cachorro ou samambaia, que faz sentir a imortalidade dentro de uma vida mortal. Gestos que são quase invisíveis do ponto de vista cósmico, mas carregam uma densidade imensa na escala humana. Aquilo a que nos dedicamos se torna, por um instante, o eixo de tudo.



O sentido da vida nasce nesse ponto arbitrário que passamos a chamar de essencial. Não se trata de lugar físico, mas um ponto de entrega. Ele surge onde colocamos nossa atenção, nossa energia, criando um centro provisório no qual, por um tempo, o universo inteiro parece girar ao redor dele.



E então compreendemos a última lição da filosofia do tanto-faz: se tudo é pequeno quando visto da Lua, então tudo também pode ser grande — desde que vivido com presença. E o insignificante se transforma: de insulto à dedicação direcionada a algo que realmente mereça nosso esforço. É Sísifo rindo diante da pedra que rola todos os dias, achando graça no próprio esforço.



No fim, não é o universo que atribui importância às nossas vidas. Somos nós que fazemos isso, todos os dias, em silêncio. E, nesse breve intervalo de existência — esse quase nada no relógio do cosmos — temos a rara e extraordinária liberdade de decidir o que, de fato, importa.



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O resto, honestamente, tanto faz.



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