O desaparecimento do Boteco e a decadência social

Se a história fosse um gráfico, provavelmente veríamos um certo declínio — ou ao menos algumas curvas negativas em momentos específicos. Sem querer ser muito funcionalista, suspeito que isso tenha relação com o esvaziamento de certas instituições sociais.



Uma delas é o boteco.



Instituição de primeira importância, curiosamente ignorada nos livros de ciência política. Estes preferem estudar apenas instituições pornográficas: câmaras, senados, ministérios e afins — ambientes propícios ao exercício do poder, esse estranho fetiche dos impotentes. O boteco autêntico, por sua vez, permanece como o verdadeiro outsider da vida social: um termômetro espontâneo do sentimento coletivo.



Ao longo do tempo, esse espaço mudou de forma, decoração e até de cardápio, mas preservou algo essencial: a conversa franca entre conhecidos e desconhecidos, o debate casual, a reclamação que aos poucos se transforma em ideia. Entre copos e petiscos surgem opiniões, alianças improvisadas e pequenas faíscas de pensamento coletivo que muitas vezes refletem — ou até antecipam — o humor das ruas.

Em Minas Gerais, essa vocação histórica do boteco ganha ainda mais peso simbólico. Não é difícil imaginar que, ao redor de mesas muito parecidas com as de hoje, os inconfidentes tenham trocado confidências, planos e indignações contra a Coroa. Muito antes de se tornarem personagens de livros de história, revoluções e movimentos políticos nasceram em conversas informais, alimentadas por vinho, cachaça e inconformismo.



Nesse sentido, o boteco funciona como uma pequena arena democrática: um lugar onde ideias circulam livremente e onde, de vez em quando, a história começa a tomar forma.



Talvez por isso seja tentador repetir: Habermas falou da Esfera Pública em cafés e encontros literários porque não conheceu o Bar do Chicão e sua imortal Academia de Copos e Letras — espaço onde cidadãos comuns discutem o mundo, trocam argumentos e constroem, de maneira improvisada, algo parecido com uma opinião coletiva, felizmente livre de podcasts e de outras manifestações da obesidade informacional.



Mas o boteco é mais do que um fórum improvisado. Ele é também uma experiência pedagógica.



Existe ali uma espécie de educação informal da convivência: aprende-se a ouvir, a discordar, a contar melhor uma história e, principalmente, a rir de si mesmo. No boteco, o professor conversa com o pedreiro, o estudante debate com o aposentado, e ninguém precisa apresentar currículo para ter direito à palavra.



Entre uma rodada e outra, a vida alheia vira espelho — e a própria vida ganha novas interpretações. Quer exemplo mais claro de Esfera Pública?



É por isso que, quando algum bar encerra suas atividades, dando lugar a uma farmácia, igreja ou loja de suplementos alimentares, morre com ele também um ideal de vida, um termômetro saudável da convivência humana que celebra, em cada tira-gosto, a importância de alguns pactos civilizatórios.



No bar também se aprende algo essencial: contar piadas e rir da própria desgraça. Curiosamente, isso também funciona como um excelente marcador de ascensão ou decadência social. Se você não tem um amigo que, ao lembrar de um assunto, imediatamente lembra de uma piada relacionada, cuidado: pode ser apenas um holograma fabricado por inteligência artificial. Boas companhias mantêm sempre um arsenal irônico.



Contar uma boa piada, aliás, é uma arte subestimada. Não basta repetir o que se ouviu. É preciso sentir o momento, medir o silêncio e perceber o humor da mesa. Há nisso um pequeno talento teatral. Uma boa piada é quase um conto: tem ritmo, tem clima, tem desfecho.



E, sobretudo, tem generosidade. Quem conta uma piada está oferecendo alguns segundos de leveza aos outros. Sororidade, empatia e comunicação-não-violenta, como diriam os “academicuzinhos”.



Infelizmente, essa habilidade parece estar desaparecendo na sociedade do desempenho, onde tudo precisa produzir resultado e eficiência. Até a conversa virou instrumento: fala-se para se posicionar, para demonstrar propósito, para acumular capital simbólico. O humor — inútil no melhor sentido da palavra — vai ficando de lado.

Quando desaparece a piada, essa antiga tecnologia de sobrevivência emocional, desaparece também uma forma muito humana de lidar com a vida. Some esse método coletivo de metabolizar a tragédia cotidiana: o chefe difícil, o salário curto, a política desanimadora, o time que perde no último minuto.



No boteco sempre aparece alguém capaz de transformar a própria derrota em anedota. E nisso existe uma sabedoria profunda. Rir da própria desgraça não resolve o problema — mas muda a relação com ele. A piada cria comunidade porque todo mundo reconhece ali um pedaço de si.



Quer mais provas de que o boteco deveria ser celebrado como uma instituição social?



O esvaziamento desse espaço de humanização parece caminhar lado a lado com a expansão de outros ambientes de desumanização: academias de crossfit, prateleiras de livros de autoajuda, remédios estabilizadores de humor, aplicativos que contam passos, monitoram o sono e medem até a frequência com que você respira errado.



No boteco, a linguagem continua humana — brutalmente humana. Ali alguém conta que perdeu dinheiro, levou um fora, brigou com o chefe ou cometeu uma burrice monumental, e de repente aquilo vira uma história engraçada.



Numa boa mesa de bar, ninguém suporta por muito tempo alguém que se leva a sério demais. O sujeito começa a discursar como se estivesse numa conferência da ONU e logo surge alguém dizendo:

— Calma, professor. Termina a cerveja primeiro.



É um mecanismo de equilíbrio social rudimentar, mas extremamente eficaz.



Talvez seja por isso que o desaparecimento desse ambiente funcione como um marcador silencioso de decadência social. Quando as pessoas deixam de se reunir para rir de si mesmas, passam a procurar outros lugares para inflar a própria importância. E esses lugares costumam ser bem mais perigosos.



A história está cheia de exemplos de gente incapaz de contar uma piada sobre si mesma — e quase todos terminaram em algum tipo de problema coletivo. Ditadores raramente frequentam botecos. Não há registro confiável de que Hitler tivesse paciência para ouvir anedotas sobre seu bigode. Stálin também não parecia muito disposto a rir de si próprio; quem tentava geralmente acabava promovido a hóspede permanente da Sibéria.



No fundo, o boteco produz uma forma curiosa de inteligência coletiva: uma inteligência bem-humorada. Ela não resolve os grandes problemas do país, é verdade. Mas impede que a gente enlouqueça completamente tentando resolvê-los sozinho.



Talvez aí esteja a verdadeira sacada sociológica. Enquanto muitos acreditam que o avanço da civilização depende de mais produtividade, inteligência artificial, algoritmos, disciplina e autocontrole, pode ser que uma parte considerável da sanidade social dependa, na verdade, de três coisas muito mais simples:



Uma mesa de plástico.



Alguns amigos.



E alguém, inspirado por qualquer sabedoria etílica, para contar uma boa piada.



