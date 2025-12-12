Um roteiro clássico da comida de boteco para fazer a pé no centro de BH

Explorar a capital mineira com o paladar é uma das melhores formas de conhecer sua essência. Para quem busca uma experiência autêntica, um roteiro a pé pelos botecos do centro de Belo Horizonte revela sabores que contam a história da cidade. O percurso começa no icônico Mercado Central e segue pelo coração do hipercentro, conectando pontos tradicionais que servem o melhor da culinária local.

O passeio gastronômico oferece uma imersão na cultura belo-horizontina, onde cada parada é uma descoberta. A caminhada permite não apenas provar os petiscos, mas também observar a arquitetura e o movimento de uma das áreas mais vibrantes da capital. Prepare o apetite e a disposição para uma jornada de aromas e tradições.

Ponto de partida: O coração da cidade no Mercado Central

Nenhum roteiro de comida de boteco em BH estaria completo sem uma visita ao Mercado Central. O local é o coração pulsante da cidade e abriga bares que são verdadeiras instituições. Aqui, a parada obrigatória é para provar o clássico fígado acebolado com jiló, acompanhado de uma cerveja gelada. O ambiente agitado, com o som das conversas e o vaivém de pessoas, prepara o espírito para o resto do caminho.

Próxima parada: Tradição e sabor no Hipercentro

Saindo do mercado, a caminhada pelo hipercentro revela joias da boemia. A poucos quarteirões de distância, encontra-se o Bar do Nonô, também conhecido como o "Rei do Caldo". Famoso por seu caldo de mocotó, o local é um ponto de encontro tradicional. O prato, servido quente, é ideal para repor as energias durante o percurso e entender por que a culinária de BH é tão aclamada.

Destino final: A boemia do Edifício Maletta

Para fechar o roteiro, o destino é o histórico Edifício Maletta, um ícone da vida cultural e boêmia de Belo Horizonte. Em suas varandas e corredores, encontra-se a Cantina do Lucas, um bar-restaurante que funciona desde 1962. O ambiente transporta para outra época, e a pedida certeira é o "filé à surpresa", um prato que justifica a fama do lugar e encerra a jornada gastronômica com um sabor inesquecível.

